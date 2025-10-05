Video: la floja reacción de Dibu Martínez en el descuento del Burnley ante el Aston Villa

Dibu Martínez volvió a la titularidad tras un susto físico y fue protagonista en la jugada del 2-1 rival.

Dibu Martínez sufrió en un centro al área chica, pero el Aston Villa venció 2-1 al Burnley y sumó su segunda victoria consecutiva.

En su regreso a la titularidad con el Aston Villa, Emiliano Dibu Martínez no tuvo la mejor reacción en la jugada que derivó en el descuento del Burnley, aunque finalmente su equipo se quedó con una valiosa victoria por 2-1 en la Premier League.

El arquero de la Selección argentina venía de encender las alarmas en la previa del partido frente al Feyenoord por la Europa League, cuando sufrió una molestia en la entrada en calor. Sin embargo, se recuperó a tiempo y este domingo defendió el arco de los villanos en el último compromiso antes de sumarse a la Fecha FIFA con Argentina.

El encuentro se desarrollaba sin complicaciones para el Aston Villa, que ganaba 2-0 con un doblete de Donyell Malen. Martínez apenas había tenido participación, hasta que en el minuto 75′ un tiro de esquina complicó el panorama. Dibu se distrajo con un rival, al que intentaba empujar para evitar contacto, mientras la pelota llegaba al área chica. Allí apareció Lesley Ugochukwu, quien conectó de cabeza sin marca y definió justo hacia la posición del arquero.

El argentino intentó reaccionar, pero no logró cerrar a tiempo y la pelota se escurrió entre sus piernas para el 1-2 parcial. Más allá de la falla, la defensa del Aston Villa también quedó expuesta al dejar al jugador del Burnley solo en el área.