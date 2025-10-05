La reacción de Franco Colapinto después del GP de Singapur y el tema de Arjona que eligió para su video

Franco Colapinto expresó en redes su bronca por el rendimiento del Alpine. Pero lo que más llamó la atención no fue su mensaje, sino la música que eligió.

Franco Colapinto terminó 16° en una carrera exigente y con una estrategia que no funcionó. El argentino había hecho un gran esfuerzo durante más de 20 vueltas con los neumáticos medios, pero el desgaste fue demasiado y se quedó sin ritmo en el tramo final. Aun así, el piloto de Alpine intentó sacar algo positivo del GP de Singapur.

Horas después de la competencia, el bonaerense publicó un mensaje en Instagram acompañado por un breve video: “Otro día difícil, dando todo siempre pero las cosas no salen. A seguir empujando siempre, ya vendrá alguna buena”, escribió el #43.

El posteo de Franco Colapinto tras el GP Singapur con la canción que hizo reír a todos

Los fanáticos, sin embargo, repararon en otro detalle. Colapinto musicalizó su posteo con “Historia de taxi”, de Ricardo Arjona, y las redes no tardaron en llenarse de comentarios divertidos por la elección del tema. “¡Qué crack! Hasta en los momentos duros mete humor”, escribió un seguidor.

Por si quedaban dudas, el propio piloto ya había anticipado su gusto por el cantautor guatemalteco: antes del fin de semana, Alpine había publicado una encuesta en redes preguntándole qué canción escucharía en loop, y Franco había respondido entre risas: “Tu jardín con enanitos o... Arjona, Historia de taxi”.