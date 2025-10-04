Son decisiones: Russo lo pidió como refuerzo para el ataque de Boca y ahora Úbeda lo analiza como defensor

Un futbolista que llegó en el último mercado de pases por pedido expreso de Miguel Ángel Russo, podría comenzar a jugar en otra posición de la mano de Úbeda.

Este domingo a las 21:15, Boca recibe al Newell’s del Ogro Fabbiani en busca de retomar la senda de la victoria tras la durísima caída en Florencio Varela ante Defensa y Justicia, y el inesperado empate 2-2 frente a Central Córdoba en La Bombonera. Además, volver a sumar tres puntos sería mas que importante debido a que necesiten meterse entre los tres primeros de la Tabla Anual pensando en la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Pensando en el duelo frente a la Lepra, Claudio Úbeda, asistente de Miguel Ángel Russo, podría utilizar a uno de los refuerzos que llegó en el mercado de pases en una posición distinta a la que lo utilizó el DT desde que se lo pidió expresamente a la dirigencia para que lo fichara. Se trata de Malcom Braida, una de las figuras del San Lorenzo semifinalista del Apertura y quien no sumó muchos minutos desde su arribo al cuadro de la Ribera.

Malcom Braida, de delantero a defensor en Boca El ex Instituto y Aldosivi, que no suma minutos con la azul y oro desde el último 9 de agosto, día en el que fue titular ante Racing en la Bombonera y salió reemplazado a 15 del final por Milton Delgado, comenzó jugando de interno y extremo por izquierda, pero ahora podría comenzar a jugar en otra posición totalmente distinta: lateral izquierdo.

malcom braida.jpg Malcom Braida, flamante refuerzo de Boca en el mercado de pases, podría comenzar a jugar de lateral izquierdo por decisión de Claudio Úbeda. Instagram @malcombraida

Esto se debe a que el flojo rendimiento que viene mostrando Lautaro Blanco en los últimos compromisos, hace que el DT lo analice como una posible variante en esa posición. Incluso, en las prácticas de esta semana, Úbeda (a cargo del equipo mientras dura la ausencia de Russo) lo probó en ese sector de la cancha en el equipo suplente en lugar de Frank Fabra.