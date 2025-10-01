Habló Riquelme: qué opina del Boca de Russo, el juego de Paredes y un particular destaque de Cavani
Riquelme reapareció en El Canal de Boca tras tres meses en silencio. Opinó del equipo, elogió a Russo y se mostró entusiasmado con Paredes y Cavani.
Después de tres meses sin hablar, Juan Román Riquelme reapareció públicamente. El presidente de Boca eligió El Canal de Boca en YouTube para dar su mirada sobre el presente futbolístico y dirigencial del club, en la previa del cruce con Newell’s.
En un tramo de la entrevista, Román recordó el paso del equipo por el Mundial de Clubes y el crecimiento que notó en el grupo a partir de ese torneo. “El Mundial de Clubes le ha hecho muy bien al grupo, han competido contra Benfica y Bayern en dos partidos muy buenos. El DT tuvo mucho que ver, es un genio, maneja las cosas de manera extraordinaria”, afirmó sobre Miguel Ángel Russo.
Uno de los puntos más destacados de la charla fue la valoración especial que hizo cuando le preguntaron por la importancia de tener a Edinson Cavani y Leandro Paredes en un plantel con buenos jugadores. “A mi me gusta mucho el fútbol. Disfruto mucho de ver jugar a muchos jugadores, no solo de nuestro club, pero Cavani es Cavani, es un jugador muy importante. Es un jugador que siempre vamos a tener la suerte los bosteros de que jugó con nuestra camiseta. Está muy contento y con muchas ganas de volver, con Banfield hizo un partido impresionante, con Central lo hizo muy bien, con Aldosivi... Andaba con unas molestias y veremos si llega a estar convocado para el domingo".
Riquelme destacó la influencia de Leandro Paredes, pero tuvo un reconocimiento especial para Edinson Cavani
Además, Román se refirió a Leandro Paredes. “Lo de Leandro es el sueño de todos los bosteros. Volvió a su casa, está disfrutando cada día. Se acomodó muy rápido al grupo, ayuda mucho, y si los más chicos son inteligentes van a crecer mucho. Le dio una forma de jugar al equipo que me hace disfrutar mucho. El otro día con Central Córdoba, hacía mucho no disfrutaba de 60/65 minutos de juego como lo hizo el equipo. Después, dos pelotas paradas, es fútbol. El primer tiempo, la gente aplaudió mucho porque el equipo jugó muy bien. Tengo la ilusión de repetir ese juego ante Newell's, el domingo”.
La unión del plantel y lo que viene para Boca Juniors
El presidente también destacó la unión del plantel y hasta contó una intimidad: “Hoy tuvieron doble turno y creo que ahora se juntaban a comer asado, eso demuestra cómo están. Tienen mucha ilusión de darle una alegría a los hinchas”.
De esta manera, Riquelme volvió a dejar en claro que sigue muy cerca del día a día del plantel y que confía en que el próximo domingo Boca pueda repetir ante Newell’s lo que mostró contra Central Córdoba de Santiago del Estero.