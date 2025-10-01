Habló Riquelme: qué opina del Boca de Russo, el juego de Paredes y un particular destaque de Cavani

Riquelme reapareció en El Canal de Boca tras tres meses en silencio. Opinó del equipo, elogió a Russo y se mostró entusiasmado con Paredes y Cavani.

Juan Román Riquelme rompió el silencio y dejó definiciones fuertes sobre el presente de Boca: elogió a Russo, destacó la influencia de Paredes y tuvo un reconocimiento especial para Cavani. Foto: captura de TV.

Después de tres meses sin hablar, Juan Román Riquelme reapareció públicamente. El presidente de Boca eligió El Canal de Boca en YouTube para dar su mirada sobre el presente futbolístico y dirigencial del club, en la previa del cruce con Newell’s.

En un tramo de la entrevista, Román recordó el paso del equipo por el Mundial de Clubes y el crecimiento que notó en el grupo a partir de ese torneo. “El Mundial de Clubes le ha hecho muy bien al grupo, han competido contra Benfica y Bayern en dos partidos muy buenos. El DT tuvo mucho que ver, es un genio, maneja las cosas de manera extraordinaria”, afirmó sobre Miguel Ángel Russo.

Uno de los puntos más destacados de la charla fue la valoración especial que hizo cuando le preguntaron por la importancia de tener a Edinson Cavani y Leandro Paredes en un plantel con buenos jugadores. “A mi me gusta mucho el fútbol. Disfruto mucho de ver jugar a muchos jugadores, no solo de nuestro club, pero Cavani es Cavani, es un jugador muy importante. Es un jugador que siempre vamos a tener la suerte los bosteros de que jugó con nuestra camiseta. Está muy contento y con muchas ganas de volver, con Banfield hizo un partido impresionante, con Central lo hizo muy bien, con Aldosivi... Andaba con unas molestias y veremos si llega a estar convocado para el domingo".

Riquelme destacó la influencia de Leandro Paredes, pero tuvo un reconocimiento especial para Edinson Cavani La visión de Riquelme sobre el presente de Boca La visión de Riquelme sobre el presente de Boca El Canal de Boca

Además, Román se refirió a Leandro Paredes. “Lo de Leandro es el sueño de todos los bosteros. Volvió a su casa, está disfrutando cada día. Se acomodó muy rápido al grupo, ayuda mucho, y si los más chicos son inteligentes van a crecer mucho. Le dio una forma de jugar al equipo que me hace disfrutar mucho. El otro día con Central Córdoba, hacía mucho no disfrutaba de 60/65 minutos de juego como lo hizo el equipo. Después, dos pelotas paradas, es fútbol. El primer tiempo, la gente aplaudió mucho porque el equipo jugó muy bien. Tengo la ilusión de repetir ese juego ante Newell's, el domingo”.