La Selección argentina Sub 20 goleó a Australia y logró la clasificación a los octavos del Mundial de Chile

La Selección argentina Sub 20 goleó 4-1 a su par de Australia , en la ciudad chilena de Valparaíso, en el marco de la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 que se disputa en el país trasandino y clasificó a los octavos de final.

En el partido disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el delantero Alejo Sarco marcó el primer gol a los 4 minutos de juego y Tomás Pérez amplió la ventaja a los 45. El delantero Daniel Bennie descontó a los 25 minutos del complemento pero Ian Subiabre puso el 3-1 a los 49 y Santino Andino el cuarto a los 50.

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanza los seis puntos, se mantiene invicto, es líder del Grupo D y se clasificó a los octavos de final del certamen continental. En la próxima y última fecha, definirá su zona cuando enfrente a Italia a las 20 horas el sábado en Valparaíso.

Por su parte, los del inglés Trevor Morgan sumaron su segunda derrota en el campeonato y quedaron afuera del Mundial. En la próxima fecha, cerrará su participación ante Cuba el sábado a las 20 horas en Santiago.

El delantero Alejo Sarco marcó el 1-0 para la Selección argentina Sub-20 ante su par de Australia a los 4 minutos de juego.

En el minuto 36, Australia empataba el partido pero el árbitro a instancias del VAR cobró infracción en ataque. El árbitro español Sánchez Santos recurrió al VAR para revisar una posible infracción de Tiago Quintal sobre Tomás Pérez al recuperar la pelota, consideró que así fue y decidió anular el tanto australiano.

A los 45 minutos de juego, el mediocampista Tomás Pérez aumentó la ventaja para la Selección argentina sobre su par de Australia.

Tras un pelotazo al área, la pelota le quedó al delantero Maher Carrizo sobre la derecha del área australiana, metió el pase al medio y el jugador del Porto de Portugal la punteó, marcando el 2-0.

A los 25 minutos del complemento, el arquero Santino Barbi cometió un error garrafal saliendo fuera del área a reventar la pelota, pasó de largo y el balón le quedó a Daniel Bennie que solo la tuvo que empujar y marcar el descuento para Australia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/1973546718969901484&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE AUSTRALIA!Daniel Bennie aprovechó el error de Santino Barbi y convirtió el descuento para poner 2-1 el partido.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/t7GR6mrrG2 — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 2, 2025

A los 49 minutos del complemento, el mediocampista Milton Delgado desbordó por la derecha y metió el pase atrás para Ian Subiabre que la empujó y marcó el 3-1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1973552660625154212&partner=&hide_thread=false ¡Gran jugada de Delgado y gol de Subiabre para el 3-1! Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y Juan Pablo Varsky #Sub20XTelefe pic.twitter.com/0eTNR8AhqU — telefe (@telefe) October 2, 2025

A los 50 minutos del complemento, el mediocampista Santino Andino marcó el 4-1 con un infernal golazo. El jugador de Godoy Cruz recortó de izquierda a derecha y, entrando al área, sacó un zapatazo cruzado que se clavó en el ángulo de Steven Hall.

Fuente: NA

