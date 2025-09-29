La confesión de Diego Placente tras su debut adverso con la tarjeta verde en el Mundial Sub 20: "El cuarto árbitro nos dijo que..."

El DT de la Selección Sub 20, Diego Placente, utilizó dos veces la tarjeta verde para que el árbitro revisara jugadas, pero no logró cambiar ninguna decisión.

El debut de la Selección argentina en el Mundial Sub 20 tuvo un condimento particular más allá de la victoria ante Cuba: el uso del FVS (Football Video Support), el nuevo sistema de revisión que reemplaza al VAR. El DT argentino, Diego Placente, recurrió a la tarjeta verde en dos oportunidades, pero no logró modificar las decisiones arbitrales y quedó sin revisiones para el resto del partido.

A los 10 minutos, Santi Fernández fue expulsado por derribar a Raballo en una situación manifiesta de gol. Placente entregó la tarjeta verde para que el árbitro revisara la acción, pero la sanción se mantuvo. Solo diez minutos después, Sarco sufrió una infracción dentro del área por el arquero cubano Yudry Hodelin, y nuevamente Placente pidió revisión. A pesar de que las imágenes mostraban la falta, el juez decidió no sancionar penal.

Placente y el debut fallido con la tarjeta verde en el Mundial Sub 20 Diego Placente opinó sobre la expulsión de Santiago Fernández en Cuba-Argentina Diego Placente opinó sobre la expulsión de Santiago Fernández en Cuba-Argentina DSports

“Para nosotros, la expulsión ni siquiera era foul. El fútbol nuestro tiene otro contacto y acá son más rigurosos. Mismo el cuarto árbitro nos dijo que en Arabia o en Argentina eso no es foul. Pero es el criterio del árbitro. Por ahí la del penal lo mismo”, explicó Placente. Y agregó: “Nos quedamos sin tarjetas rápido, pero aprendemos de esta nueva tecnología y cómo utilizarla a futuro”.

El FVS funciona de manera distinta al VAR. Cada equipo dispone de dos desafíos (“challenges”) por partido, con posibilidad de un tercero en tiempo extra. El entrenador activa la revisión con una tarjeta verde y el árbitro acude al monitor. Si la decisión cambia, el equipo conserva la tarjeta; si no, la pierde para el resto del período. Está limitado a jugadas clave: goles, penales, expulsiones directas y errores de identidad en las tarjetas.