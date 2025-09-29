No se vio por TV: la llamativa reacción de Marcelo Gallardo tras la derrota de River frente a Riestra

Gallardo sorprendió con un gesto que expuso a los jugadores de River tras caer con Riestra en el Monumental y luego pidió disculpas a los hinchas en conferencia.

Marcelo Gallardo, visiblemente preocupado, analiza el mal momento de River tras la derrota ante Riestra en el Monumental.

River atraviesa un momento crítico. Tras la eliminación en la Copa Libertadores frente a Palmeiras, el equipo de Marcelo Gallardo no pudo recomponerse y cayó 2 a 1 como local ante Deportivo Riestra, desperdiciando la chance de liderar la Zona B del Torneo Clausura y la tabla anual.

El Monumental se expresó con dureza: silbidos en la formación, impaciencia durante el partido, enojo tras el empate parcial y abucheos al final. El clima fue tenso de principio a fin.

La reacción de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Riestra Gallardo yéndose del Monumental Gallardo yéndose del Monumental. Video: @lauti_rioss

En ese marco, lo que más sorprendió fue la reacción de Marcelo Gallardo. Mientras los jugadores se quedaron en el campo saludando a los hinchas bajo una lluvia de silbidos, el técnico se fue directo al vestuario. Un gesto poco habitual en él y que expuso la desconexión con sus futbolistas tras otra derrota dolorosa.

Luego, en conferencia, el Muñeco analizó el momento: “Estamos sufriendo las pocas llegadas que nos generan. Es un momento negativo en la secuencia defensiva y se nos hace todo muy difícil, más allá de tener el control del juego”.