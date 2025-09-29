El tajante mensaje de Gallardo sobre su futuro en River tras la cuarta derrota al hilo: "En mi cabeza..."

Luego de la dura derrota ante Riestra en el Monumental, Marcelo Gallardo hizo una fuerte autocrítica y dejó un claro aviso para lo que se viene. Qué dijo.

La inesperada derrota de River contra Deportivo Riestra en un Monumental caldeado (hubo cantitos picantes y una lluvia de silbidos para despedir al equipo) agudizó el crítico presente del Millonario, que atraviesa su peor momento desde la vuelta de Marcelo Gallardo.

El mensaje de Marcelo Gallardo: no se baja del barco En el 1-2 frente al Malevo, el elenco de Núñez cosechó su cuarta derrota al hilo (no ocurría desde 2010) y al Muñeco no le quedó otra que hacer una fuerte autocrítica y pedirles disculpas a los hinchas. "No les pude dar ese equipo que los represente. No voy a claudicar. A veces hay que atravesar estos momentos que son frustrantes. Estoy lejos de no tener esa fuerza que me caracteriza para devolverle ese apoyo con un equipo que los represente", afirmó.

Siguiendo en ese discurso, el DT multicampeón con River se mostró más firme que nunca y aseguró que confía en la levantada: "Es una responsabilidad propia, me hago cargo, pero seguiré en la búsqueda. No me voy a detener en eso. El fútbol me deja enseñanzas todo el tiempo. Partido a partido. Y yo no me voy a detener, voy a seguir buscando e intentando. Lo que menos está en mi cabeza es claudicar".

Gallardo dejó un mensaje claro sobre su futuro luego del 1-2 ante Riestra en el Monumental. Gallardo dejó un mensaje claro sobre su futuro luego del 1-2 ante Riestra en el Monumental. Video: ESPN

A su vez, Gallardo afirmó que no tiene dudas que podrá revertir el complejo presente deportivo: "Seguiré intentando hasta que encontremos una forma que nos haga sentir representados y agarrarla. Tenemos que salir de esta semana que fue dura. No esperábamos estar en este momento. Pero es una lección para todos", sostuvo.