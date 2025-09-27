La llamativa decisión que tomaría Gallardo para recibir a Riestra pensando en el choque de cuartos ante Racing

Tras la eliminación ante Palmeiras, River vuelve al Monumental para jugar ante el puntero Riestra y Marcelo Gallardo tiene en mente un sorpresivo equipo.

El Muñeco sorprendería con el equipo para enfrentar al Malevo en casa.

River encara un nuevo desafío en el torneo Clausura, luego de la dura eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras, con algunos cambios en su equipo. Este domingo, el conjunto de Marcelo Gallardo recibirá a Deportivo Riestra en el estadio Monumental con la obligación de reponerse del golpe y sostener la ilusión de ingresar a una copa internacional en 2026.

El River de Gallardo juega ante Riestra, pero con la mira en Racing Sin embargo, el Millonario no podrá contar con uno de sus referentes más importantes en la mitad de la cancha, Enzo Pérez, quien quedó descartado para el compromiso frente al Malevo debido al corte que sufrió en su rodilla izquierda, que requirió siete puntos de sutura.

El mediocampista se perderá el encuentro de este fin de semana y también genera preocupación de cara a los cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing, el cual se jugará el jueves 2 de agosto a las 18 horas en el estadio Gigante de Arroyito.

Aunque desde el cuerpo técnico confían en que Pérez llegará en condiciones, su presencia se definirá con el correr de los días y más llegado al encuentro ante la Academia.

Marcelo Gallardo El segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River aún está muy lejos de lo esperado. AFP