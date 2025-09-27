Alivio en Boca: el Chipi Barijho recibió el alta médica tras estar tres días internado
Tras el susto que se generó durante la semana, Antonio Barijho fue intervenido quirúrgicamente y este sábado ya regresó a su casa al quedar fuera de peligro.
Este miércoles, se generó un gran susto en Boca Juniors cuando Antonio Barihjo, entrenador de la Séptima, debió ser trasladado de urgencia en ambulancia al hospital por un fuerte dolor en el pecho. Este hecho se produjo justo en la previa del partido de la Reserva contra Newell's, cuyo inició se demoró por esa razón.
Ya en la clínica, los médicos le hicieron una angioplastia y le colocaron un stent para normalizarle la circulación sanguínea. De este modo, consiguieron dejarlo fuera de peligro, pero el Chipi igualmente debió quedar internado. Finalmente, tres días después, y tras descartar posibles nuevos riesgos, este sábado por la tarde recibió el alta médica.
Ya el jueves hubo buenas noticias cuando Jona, hijo del exgoleador, compartió en Instagram una foto junto a su padre y su familia en la clínica, todos sonrientes y con un tranquilizador y esperanzador mensaje: "Gracias a Dios salió todo bien. ¡Hay Chipi para rato!".
De este modo, Barijho ya pudo regresar a su casa para descansar junto a sus seres queridos. El club todavía no comunicó oficialmente la noticia en ninguna de sus redes ni plataformas digitales, por lo que todavía no se sabe cuándo se reincorporará al trabajo. Pero lo más importante y principal es que ya logró dejar atrás esta alarmante situación.
La trayectoria de Antonio Barijho
El Chipi, de 48 años, trabaja en las divisiones inferiores del club desde 2019 y hoy dirige técnicamente a la Séptima, que marcha primera en el torneo juvenil. Como futbolista, dejó su huella en Boca entre 1998 y 2004, con 45 goles en 102 partidos y siete títulos, incluidas dos Copas Libertadores y la Intercontinental 2000.