Alivio en Boca: el Chipi Barijho recibió el alta médica tras estar tres días internado

Tras el susto que se generó durante la semana, Antonio Barijho fue intervenido quirúrgicamente y este sábado ya regresó a su casa al quedar fuera de peligro.

El Chipi Barijho habíia sido internado el miércoles por un dolor en el pecho.

Ya en la clínica, los médicos le hicieron una angioplastia y le colocaron un stent para normalizarle la circulación sanguínea. De este modo, consiguieron dejarlo fuera de peligro, pero el Chipi igualmente debió quedar internado. Finalmente, tres días después, y tras descartar posibles nuevos riesgos, este sábado por la tarde recibió el alta médica.

Barijho en la clínica La historia que había subido el viernes el hijo del Chipi Barijho a Instagram.

Ya el jueves hubo buenas noticias cuando Jona, hijo del exgoleador, compartió en Instagram una foto junto a su padre y su familia en la clínica, todos sonrientes y con un tranquilizador y esperanzador mensaje: "Gracias a Dios salió todo bien. ¡Hay Chipi para rato!".

De este modo, Barijho ya pudo regresar a su casa para descansar junto a sus seres queridos. El club todavía no comunicó oficialmente la noticia en ninguna de sus redes ni plataformas digitales, por lo que todavía no se sabe cuándo se reincorporará al trabajo. Pero lo más importante y principal es que ya logró dejar atrás esta alarmante situación.