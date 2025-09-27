La tajante sentencia de Damián Ayude tras la victoria de San Lorenzo contra Godoy Cruz: "Yo solo no voy a apagar ningún incendio"

Luego del triunfo en el Nuevo Gasómetro, Damián Ayude analizó el partido y se refirió a la difícil situación que atraviesa San Lorenzo.

San Lorenzo obtuvo un gran e importante triunfo esta tarde por 2-0 ante Godoy Cruz en el Nuevo Gasómetro por al fecha 10 del torneo Clausura. Con los goles de Gastón Hernández y Alexis Cuello, se impuso con justicia y volvió a ganar después de tres partidos sin victorias, quedando provisoriamente 4° en la Zona A.

"Estamos contentos por el triunfo, es importante para nosotros ganar de local y darle una alegría a la gente. Veníamos de disputar un partido bastante complejo ante Independiente donde teníamos muchas ganas de sumar de a tres, y hoy con la victoria ese punto toma otro sabor", comenzó su análisis del partido Damián Ayude en conferencia de prensa.

Las declaraciones de Damián Ayude en conferencia de prensa Damián Ayude 2 Damián Ayude durante el encuentro ante Godoy Cruz. Fotobaires

Luego al ser consultado por el apodo que le pusieron los hinchas ("bombero") por todo lo que está logrando en un momento muy difícil, fue tajante: "Soy muy agradecido a la gente, pero yo solo no voy a apagar ningún incendio. Lo que más necesito ahora es a los jugadores y que la gente esté unida apoyándolos. Los jugadores trabajan mucho para darles una alegría y cada fin de semana ganar. Trabajamos para que San Lorenzo mejore, si la gente me quiere llamar bombero lo tomamos", apuntó el DT de 43 años.

En el mismo sentido, al igual que en oportunidades anteriores, evitó profundizar en la crisis institucional que atraviesa el club: "Voy a repetir lo mismo, estamos siempre juntos y trabajando. La política del club y todo lo que pasa debe afectar lo menos posible, sino sería imposible jugar como jugamos y correr como corremos", insistió.