La revelación de Damián Ayude cuando le preguntaron por la crisis de San Lorenzo: "Tenemos un pacto..."

San Lorenzo se encuentra sumergido en una de las peores crisis institucionales de toda su historia, si no la peor. Luego de que se declarara la acefalía la semana pasada, aún no se definió cómo continuará manejándose el club, en medio de las intervenciones de Marcelo Moretti en la Justicia y en AFA.

En el mientras tanto, el equipo sigue jugando y, con muy pocos recursos y un plantel bastante acotado, logra mantenerse a flote en el campeonato a pesar de todo. Este domingo empató 1-1 con Independiente en Avellaneda por la fecha 9 del Clausura, con lo que sigue en puestos de playoffs y de clasificación a Copa Sudamericana, y continúa a tiro de la Libertadores 2026.

Luego del encuentro frente al Rojo, Damián Ayude habló en conferencia de prensa y le preguntaron su postura respecto de la situación política del Ciclón: "Mi postura es que necesito tranquilidad para mis futbolistas. Sabemos que la situación del club es compleja y nosotros tenemos un pacto con los jugadores de estar alejados y trabajando para que San Lorenzo gane", reveló del DT azulgrana.

"De este lado, aseguro que los chicos hacen todo, trabajan, quieren ganar. Contamos con varios juveniles que son hinchas. Lo mejor que tenemos son los hinchas y los futbolistas", aseguró a continuación el entrenador de 43 años, no queriendo profundizar en el tema, pero sin ignorar el durísimo presente de la institución.