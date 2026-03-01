El positivo análisis del DT de San Lorenzo tras el empate ante Talleres en Córdoba: "Es importante sumar, más aún de visitante"

En el último partido del sábado, San Lorenzo se llevó un punto valioso del Mario Alberto Kempes al igualar sin goles frente a Talleres de Córdoba. En un partido con pocas ocasiones de gol, el equipo dirigido por Damián Ayude resistió los embates del equipo de Carlos Tevez y sumó una unidad que lo colocó en la cuarta posición de la zona A con 12 puntos

El análisis del DT de San Lorenzo tras el empate ante Talleres Tras el final del encuentro, el DT del Ciclón pasó por la conferencia de prensa y analizó de manera positiva el empate frente a la T: ““Es importante sumar, más aún de visitante y en una cancha tan compleja. Es el tercer partido en 6 días y logramos sumar en todos. Nos vamos con un punto para casa y preparar lo que viene”, afirmó.

Por otro lado, Ayude se refirió a la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura (por decisión de la AFA) y dejó en claro que puede ser beneficioso para el equipo debido a que jugaron tres partidos en los últimos seis días: “Puede ser bueno si hay parate y tenemos más días de preparación y descanso. Muchos de los chicos repitieron, jugando varios de ellos los 90 minutos de los tres encuentros. Si se da, lo intentaremos aprovechar al tope”, sentenció.

image Ayude analizó el empate de San Lorenzo en Córdoba. X @LaCicloneta La inclusión de los juveniles Por último, Damián Ayude habló sobre la inclusión de los juveniles en el plantel: “Son un gran plantel, muy noble. Lo muestran siempre. Nosotros intentamos armar el mejor equipo pensando en ganar. Deseamos que se exijan para tener su oportunidad. Hay rotaciones y chicos que van jugando, se quieren mucho y tiran para el mismo lado”, lanzó.