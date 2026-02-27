San Lorenzo anunció la designación de Pablo Barrientos como nuevo presidente del fútbol profesional

San Lorenzo oficializó el regreso de Pablo Barrientos a la institución para asumir como titular del fútbol profesional, en carácter ad honorem, una decisión orientada a reorganizar la estructura deportiva del club. El exmediocampista y campeón de América con el club azulgrana fue presentado ante el plantel y comenzará a desempeñarse como nexo directo entre la CD y el plantel.

El Pitu tendrá como principales funciones coordinar la logística deportiva, acompañar al plantel en el día a día y garantizar que los futbolistas cuenten con las condiciones necesarias para trabajar. La designación surgió tras la salida de Carlos “la Roca” Sánchez, quien dejará el cargo de mánager cuando finalice su contrato a fines de febrero.

El primer encuentro con el plantel se realizó junto al presidente Sergio Costantino , el secretario Martín Saiz y el entrenador Damián Ayude . Desde el club destacaron que la elección responde a la identificación del exjugador con la institución y a su trayectoria en el fútbol argentino e internacional, confiando en que su experiencia de vestuario fortalecerá el proyecto deportivo.

San Lorenzo informa a sus socios, socias e hinchas que la Comisión Directiva ha decidido designar a Pablo Barrientos como Presidente del Fútbol Profesional Ad Honorem de la institución. Esta decisión se basa en la convicción de que Pablo, profundamente identificado con nuestros… pic.twitter.com/UM8BaQMmnY

Barrientos , de 41 años, iniciará así su cuarta etapa en San Lorenzo , donde debutó en Primera División en 2003 y formó parte del plantel que conquistó la histórica Copa Libertadores 2014 y la Supercopa Argentina 2015.

San Lorenzo informa a sus socios, socias e hinchas que la Comisión Directiva ha decidido designar a Pablo Barrientos como Presidente del Fútbol Profesional Ad Honorem de la institución.

Esta decisión se basa en la convicción de que Pablo, profundamente identificado con nuestros colores y con una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional, puede aportar su experiencia y su conocimiento del vestuario para fortalecer el proyecto deportivo del Club.

Hoy por la tarde, en la práctica, el presidente Sergio Costantino y el secretario Martín Saiz presentaron a Barrientos tanto al plantel profesional como al cuerpo técnico.

En su rol, Barrientos tendrá como objetivo acompañar al plantel profesional y al cuerpo técnico, aportando su experiencia y colaborando para que el equipo cuente con las condiciones necesarias para trabajar de la mejor manera. Asimismo, asumirá la función de coordinar la logística deportiva y actuar como nexo directo entre la Comisión Directiva y el equipo profesional, contribuyendo a ordenar y mejorar la estructura del fútbol profesional.

La designación es una determinación institucional que va a ser presentada en la próxima reunión de Comisión Directiva en el marco de un plan de trabajo orientado a consolidar un proyecto serio, responsable y sostenible, priorizando siempre los intereses de San Lorenzo y de sus socios.