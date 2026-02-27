La frase de Ledesma sobre Marco Ruben que ilusiona a Rosario Central antes del clásico: "Da miedo"

El arquero de Rosario Central elogió el estado físico de Marco Ruben y encendió la expectativa por su posible redebut ante Newell's en el clásico rosarino.

En ese contexto, el arquero Jeremías Ledesma dejó una definición que encendió la ilusión canalla. “Verlo es increíble. Miraba cómo se movía y definía, y realmente da miedo. Que una persona de 39 años se mueva así, da miedo”, aseguró sobre el histórico goleador.

Jeremías "Conan" Ledesma se refirió al regreso de Marco Ruben Jeremías Ledesma habló sobre Marco Ruben Jeremías Ledesma habló sobre Marco Ruben @LigaAFA El arquero también habló de lo que genera el clásico en la previa: “Hay ansiedad, nerviosismo y una gran presión social. Es una carga emocional muy grande, aunque todos lo queremos jugar”. Además, valoró el trabajo del entrenador Jorge Almirón, de quien destacó su enfoque y su relación basada en el respeto.

Los elogios hacia Ruben no se detuvieron ahí. Tras el triunfo ante Gimnasia, Ángel Di María también lo llenó de flores: “Lo veo como siempre, flaco, impecable físicamente. Es la realidad, no cambió nada. Desde el día que llegó entrena normal como si nada y me pone feliz jugar con él de nuevo”, indicó.