¡Bomba en el fútbol mendocino! La lapidaria decisión que tomó el presidente de un histórico club

El máximo dirigente de uno de los clubes más importantes del fútbol mendocino comunicó una fuerte determinación que generó reacciones de todo tipo.

Uno de los clubes más importantes del fútbol mendocino se vio movilizado este viernes por la fuerte y sorpresiva determinación que tomó su presidente, quien a través de un comunicado dio a conocer una decisión que causó todo tipo de reacciones y a su vez despertó un importante grado de incertidumbre de cara a lo que viene.

Se trata del Deportivo Maipú, cuyo presidente Hernán Sperdutti comunicó esta mañana que no continuará en su cargo una vez que se lleve a cabo la próxima Asamblea de Renovación de Autoridades, prevista para mediados de este año.

Sperdutti El último logro de la gestión Sperdutti fue la inauguración de las nuevas tribunas del estadio de calle Vergara. Prensa CDM El joven directivo del Cruzado comenzó en este 2026 su cuarto año al frente de la institución. Entre sus logros aparecen la campaña que realizó el equipo en 2023, en donde disputó una final por el ascenso a Primera División, la promoción de varios jugadores juveniles del club y la importante remodelación del estadio Omar Sperdutti, recientemente inaugurada, entre otros objetivos cumplidos.

La lapidaria decisión que tomó Hernán Sperdutti Este viernes, el departamento de prensa del Deportivo Maipú emitió el comunicado en donde el propio Sperdutti enumeró los motivos por los cuales tomó la decisión de no presentarse a las próximas elecciones.