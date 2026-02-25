Domingo de fútbol mendocino: la Primera Nacional se vive con dos representantes jugando en simultáneo

Domingo a puro ascenso: Maipú y Gimnasia juegan en simultáneo y Mendoza vive una tarde clave de Primera Nacional.

Deportivo Maipú sufrió un tanto desde el comienzo del partido ante Atlético Rafaela.

Este fin de semana se vivirá una jornada especial en la Primera Nacional para el fútbol de Mendoza, ya que dos equipos provinciales disputarán sus compromisos el mismo domingo por la tarde en la tercera fecha del torneo de ascenso.

El Club Deportivo Maipú visitará a San Martín de Tucumán en el estadio La Ciudadela, un duelo que fue modificado de horario de último momento por la organización de la competencia. Lo que originalmente estaba programado para las 20:30 se adelantó y ahora comenzará a las 17:30, en un horario que promete atraer la atención de los hinchas y sumar dramatismo a la tarde futbolera.

Ese mismo día, pero en Mendoza, Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba recibirá a Deportivo Madryn en el Estadio Feliciano Gambarte, en un partido que está previsto para iniciarse a partir de las 17:00, apenas media hora antes que el cruce del Cruzado tucumano.

Godoy Cruz debutó en la Primera Nacional con un modelo de camiseta retro que había utilizado en 2002 Godoy Cruz volverá a jugar en su casa. Alfredo Ponce /MDZ La coincidencia en los horarios convierte a este domingo en una verdadera fiesta del fútbol mendocino, con ambos elencos buscando sumar puntos en la segunda categoría del fútbol argentino y mantener vivas sus aspiraciones en la lucha por el ascenso o la consolidación en la tabla.

En el caso de Maipú, el desafío frente al Santo llega después de un arranque irregular, aunque con una victoria reciente ante Atlético Rafaela que ilusiona. Para Godoy Cruz, en tanto, el duelo en el Feliciano Gambarte representa una nueva oportunidad de ganar por primera vez en la temporada, luego de haber obtenido empates en las primeras fechas.