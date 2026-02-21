Deportivo Maipú lo dio vuelta y logró una gran victoria frente a a Atlético Rafaela en calle Vergara
El Deportivo Maipú lo perdía desde los 3' con la Crema, pero -tras la expulsión de Capurro- revirtió el resultado con goles de Gobetto y Eggel.
Deportivo Maipú venció 2-1 a Atlético Rafaela en el Estadio Omar Higinio Sperdutti, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Primera Nacional.
La Crema pegó de entrada y abrió la cuenta a los 3 minutos por intermedio delantero Martiniano Moreno.
El gol de Moreno para el 1-0 de Atlético Rafaela
Rafaela siguió siendo superior y contó con un par de situaciones como par ampliar el marcador. Sin embargo, cuando el reloj marca 42', Capurro se fue expulsado de manera insólita por una agresión a un jugador de Maipú.
Tras cartón, Juan Pablo Gobetto -el goleador del Cruzado en este inicio de torneo- empujó al fondo de la red una gran jugada colectiva por el sector derecho para poner el 1-1.
Juan Pablo Gobetto marcó el empate para Maipú
En el complemento, fue todo de Maipú. Con la ventaja de tener un jugador más, el Cruzado lo hizo sentir y dominó de principio a fin a su rival. Y sobre los 23' Marcelo Eggel empujó en el área chica una asistencia de Cabrera, quien había quedado mano a mano con el arquero de Rafaela.
Marcelo Eggel convirtió el 2-1 para el Deportivo Maipú
Maipú justificó la ventaja y tuvo oportunidades como para ampliar el marcador. Sin embargo, falló en la definición y tuvo que conformarse con un resultado ajustado que le permite tomarse revancha de lo que había sido el debut con derrota frente a Agropecuario.