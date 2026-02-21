Deportivo Maipú lo dio vuelta y logró una gran victoria frente a a Atlético Rafaela en calle Vergara

El Deportivo Maipú lo perdía desde los 3' con la Crema, pero -tras la expulsión de Capurro- revirtió el resultado con goles de Gobetto y Eggel.

Deportivo Maipú sufrió un tanto desde el comienzo del partido ante Atlético Rafaela.

Deportivo Maipú venció 2-1 a Atlético Rafaela en el Estadio Omar Higinio Sperdutti, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Primera Nacional.

La Crema pegó de entrada y abrió la cuenta a los 3 minutos por intermedio delantero Martiniano Moreno.

El gol de Moreno para el 1-0 de Atlético Rafaela Gol de Rafaela vs Dep Maipú Rafaela siguió siendo superior y contó con un par de situaciones como par ampliar el marcador. Sin embargo, cuando el reloj marca 42', Capurro se fue expulsado de manera insólita por una agresión a un jugador de Maipú.

Tras cartón, Juan Pablo Gobetto -el goleador del Cruzado en este inicio de torneo- empujó al fondo de la red una gran jugada colectiva por el sector derecho para poner el 1-1.

Juan Pablo Gobetto marcó el empate para Maipú Gol de MAipu vs Rafaela En el complemento, fue todo de Maipú. Con la ventaja de tener un jugador más, el Cruzado lo hizo sentir y dominó de principio a fin a su rival. Y sobre los 23' Marcelo Eggel empujó en el área chica una asistencia de Cabrera, quien había quedado mano a mano con el arquero de Rafaela.