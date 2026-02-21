Presenta:

¡Regresa el fútbol en calle Vergara! Deportivo Maipú recibe a Atlético Rafaela

Deportivo Maipú recibe a Atlético Rafaela en calle Vergara: hora, formaciones y claves del duelo por la Primera Nacional.

El fútbol vuelve a latir fuerte en calle Vergara. Deportivo Maipú será local ante Atlético Rafaela este sábado a las 20:00 en el Estadio Omar Higinio Sperdutti, en un partido que combina puntos importantes para la tabla y un condimento especial: el estreno de la renovada Tribuna Norte y el nuevo ingreso al estadio.

El equipo mendocino buscará hacerse fuerte ante su gente y aprovechar el envión anímico de jugar en casa con mejoras estructurales que marcan el crecimiento institucional. Desde el club pidieron acompañamiento y comportamiento ejemplar para que la jornada sea una verdadera fiesta.

Del otro lado, Atlético Rafaela llega con la misión de sumar fuera de casa y sostener su protagonismo en la categoría. Se espera un duelo intenso, con dos equipos que necesitan puntos y que prometen un desarrollo abierto desde el arranque.

La cita está marcada: noche de fútbol, estadio renovado y promesa de partidazo en Maipú. Si la tribuna responde y el juego acompaña, calle Vergara tendrá un escenario a la altura de las grandes ocasiones.

