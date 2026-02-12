Deportivo Maipú busca reemplazo tras la lesión de Juan Cruz Arno en la Primera Nacional

La lesión que sufrió Juan Cruz Arno en el último compromiso de Copa Argentina fue, sin duda, el coletazo más duro para Deportivo Maipú antes del inicio de la Primera Nacional . El mediocampista Cruzado, titular y una pieza clave para la estructura del equipo, quedó fuera de competencia por varios meses tras fracturarse el tobillo derecho en una desafortunada jugada cerca del final del partido ante Deportivo Riestra.

La ausencia de Arno, quien había ingresado como variante en ese duelo y rápidamente se posicionó como uno de los medios de mayor recorrido del plantel, obliga ahora al entrenador Alexis Matteo a reconfigurar el mediocampo justo cuando la temporada oficial está a punto de comenzar.

Arno se había consolidado como una alternativa importante en el mediocampo, combinando recuperación, traslado y llegada al arco rival. Su salida abrupta por lesión plantea un dilema estratégico para el cuerpo técnico: encontrar un reemplazo que pueda mantener el equilibrio entre marca y juego ofensivo en una categoría tan exigente como la Primera Nacional.

Si bien aún no se ha confirmado un nombre definitivo para ocupar ese rol, las alternativas que podría evaluar el cuerpo técnico de Maipú.

Este golpe no llega en el mejor momento para Maipú, que pese a algunas impresiones positivas en la Copa Argentina, verá alterados sus planes justo cuando se aproxima el debut en la Primera Nacional. El equipo dirigido por Matteo buscaba una competencia sólida para pelear en los puestos de arriba, y la baja de un mediocampista importante obliga a ajustes que podrían marcar el rumbo de la campaña.

maipu-2026 Deportivo Maipú buscará dar la nota en la Copa Argentina ante Deportivo Riestra.

El desafío de la Primera Nacional

Mientras la dirigencia trabaja en soluciones y el cuerpo técnico evalúa variantes, la pregunta queda en el aire: ¿quién dará el salto para ocupar el lugar que dejó Arno y sostener la competitividad del Cruzado en un torneo tan exigente? La respuesta llegará en la cancha, con cada entrenamiento y cada partido de la temporada que comienza.

Con Alexis Matteo consolidado en el cargo y un mayor conocimiento del plantel, Deportivo Maipú apunta a mejorar su rendimiento respecto a la última temporada y encontrar la regularidad necesaria para pelear en los puestos de arriba de la Primera Nacional. El Cruzado realizó una gran pretemporada y ganó un cuadrangular en Talca, mostrando señales positivas. Además, sumó incorporaciones y concretó regresos que fortalecen la estructura del equipo. Con un plantel amplio —que incluye a Pavón, Galardi y Peraggini en el arco; Paulini, Arnijas, Leiva y compañía en defensa; Montero, Bonfigli, Mansilla y Gobetto en el medio; y atacantes como Rivarola, Giacone, Cabrera y Saccone— Maipú buscará sostener el nivel mostrado ante Riestra y potenciar su contundencia ofensiva para transformarse en uno de los animadores del campeonato.