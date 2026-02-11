El anuncio histórico de un club del fútbol mendocino que llenó de orgullo a sus hinchas

Uno de los clubes más importantes del fútbol mendocino comunicó una noticia que acrecentó la expectativa de cara al inicio de la competencia.

El estadio ubicado en pleno centro del departamento Maipú lucirá con varias remodelaciones en el debut en la temporada.

Uno de los clubes del fútbol mendocino con mayor proyección en los últimos años dio a conocer este miércoles una noticia que no sólo llenó de orgullo a sus simpatizantes, sino que además despertó la expectativa de cara al debut como local en la competencia oficial, que será dentro de diez días.

Se trata del Club Deportivo Maipú, que en las últimas horas oficializó la remodelación de las luminarias del estadio Omar Higinio Sperdutti de cara a la temporada de la Primera Nacional, que se pondrá en marcha el viernes próximo.

estadio Maipu Los simpatizantes del Cruzado tendrán más lugares a los costados de la platea norte. Club Deportivo Maipú Luego de la construcción de las dos tribunas ubicadas sobre el sector norte del recinto, ahora la dirigencia del Cruzado realizará modificaciones en las torres de iluminación con la idea de poder disputar en horario diurno los partidos que el equipo de Alexis Matteo juegue en calidad de local, al menos durante la época de altas temperaturas.

El anuncio histórico de un club del fútbol mendocino El presidente Hernán Sperdutti firmó un acuerdo con el Grupo 2C, que estará a cargo de la remodelación de las luminarias, para la compra de 64 reflectores de 500W que serán colocados en las cuatro torres de iluminación del estadio ubicado en calle Vergara de Maipú.