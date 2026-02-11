Presenta:

El anuncio histórico de un club del fútbol mendocino que llenó de orgullo a sus hinchas

Uno de los clubes más importantes del fútbol mendocino comunicó una noticia que acrecentó la expectativa de cara al inicio de la competencia.

Federico Acosta

El estadio ubicado en pleno centro del departamento Maipú lucirá con varias remodelaciones en el debut en la temporada.

Club Deportivo Maipú

Uno de los clubes del fútbol mendocino con mayor proyección en los últimos años dio a conocer este miércoles una noticia que no sólo llenó de orgullo a sus simpatizantes, sino que además despertó la expectativa de cara al debut como local en la competencia oficial, que será dentro de diez días.

Se trata del Club Deportivo Maipú, que en las últimas horas oficializó la remodelación de las luminarias del estadio Omar Higinio Sperdutti de cara a la temporada de la Primera Nacional, que se pondrá en marcha el viernes próximo.

Los simpatizantes del Cruzado tendrán más lugares a los costados de la platea norte.

Luego de la construcción de las dos tribunas ubicadas sobre el sector norte del recinto, ahora la dirigencia del Cruzado realizará modificaciones en las torres de iluminación con la idea de poder disputar en horario diurno los partidos que el equipo de Alexis Matteo juegue en calidad de local, al menos durante la época de altas temperaturas.

El anuncio histórico de un club del fútbol mendocino

El presidente Hernán Sperdutti firmó un acuerdo con el Grupo 2C, que estará a cargo de la remodelación de las luminarias, para la compra de 64 reflectores de 500W que serán colocados en las cuatro torres de iluminación del estadio ubicado en calle Vergara de Maipú.

El presidente Hernán Sperdutti y una firma histórica para que el club maipucino vuelva a jugar de noche después de mucho tiempo.

El trabajo constará de cinco etapas, entre la desconexión y descenso de los focos anteriores, la construcción de un marco metálico para cada torre, la elevación y montaje del nuevo sistema, el acondicionamiento y actualización del tablero eléctrico, y por último las pruebas finales de funcionamiento, verificación y ajustes. El objetivo es estrenar la nueva iluminación en el partido ante Atlético de Rafaela, por la segunda fecha, que jugará el domingo 22 desde las 20.

