Godoy Cruz visita a Estudiantes de Buenos Aires y busca prenderse en lo más alto de la tabla

La Primera Nacional entra en una etapa decisiva. Donde las tablas se comprimen, las calculadoras aparecen y cualquier victoria puede modificar el paisaje de una categoría al límite de la tensión. En este contexto, Godoy Cruz ya conoce cuándo afrontará uno de esos partidos que pueden marcar el rumbo de su temporada.

El Tomba visitará a Estudiantes de Buenos Aires este sábado a las 15 en Caseros, en un encuentro correspondiente a la fecha 16 de la Zona A. El duelo aparece como una prueba importante para el equipo mendocino, que atraviesa un presente competitivo y se mantiene a tiro de los puestos de arriba.

Los dirigidos por Pablo De Muner llegan a esta jornada ubicados en la sexta posición con 22 puntos, apenas a tres unidades de los líderes Morón y Bolívar. En una zona extremadamente pareja, un triunfo en Buenos Aires podría meter definitivamente al Expreso en la pelea grande por el liderazgo y aumentar la ilusión de un regreso rápido a la máxima categoría.

La campaña tombina viene mostrando señales de solidez futbolística y una identidad cada vez más marcada. Después de años acostumbrado al ritmo de la Liga Profesional, Godoy Cruz entendió rápido la lógica áspera de la Primera Nacional: partidos cerrados, viajes eternos y un torneo donde muchas veces se juega más con carácter que con brillo.

Del otro lado estará un Estudiantes de Caseros históricamente incómodo en su cancha y que suele hacerse fuerte en los detalles mínimos. Por eso, el choque asoma como uno de esos partidos donde el margen de error prácticamente no existe.

Además, el contexto de la fecha puede jugar un papel determinante. Varios de los equipos que pelean arriba tendrán compromisos complejos y eso transforma la visita del Tomba a Buenos Aires en una oportunidad ideal para presionar al lote de líderes. La sensación en Mendoza empieza a cambiar lentamente: el objetivo ya no parece solamente competir, sino animarse seriamente a pelear por el ascenso.