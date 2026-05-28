"Tengo hambre": murió por desnutrición severa y su hijo fue imputado por abandono de persona

Un hombre de 41 años fue imputado por el abandono de persona tras la muerte de su padre, un hombre de 72 años que fue hallado días atrás en estado de desnutrición severa dentro de una casa de Godoy Cruz . De acuerdo con la investigación judicial, la víctima repetía desesperadamente la frase “tengo hambre” cuando fue asistida por personal médico.

La imputación contra el sospechoso, identificado como Sergio Gustavo Morán , fue formalizada recientemente por el fiscal de Delitos No Especializados Juan Carlos Alessandra .

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el hecho se registró el 10 de mayo, cerca de las 11, cuando personal policial y médicos del Servicio de Emergencias Coordinado ( SEC ) llegaron hasta una vivienda ubicada sobre calle Javier Morales , en Godoy Cruz .

En el lugar encontraron a Francisco Carlos Morán , de 72 años, en un delicado estado de salud, con signos evidentes de desnutrición y pronunciando reiteradamente la frase “tengo hambre”.

Además, los efectivos constataron que en la vivienda había escasa cantidad de alimentos y graves condiciones de higiene. Debido al deterioro físico que presentaba, la víctima fue trasladada de urgencia a la Clínica Santa Clara .

La muerte de la víctima

Posteriormente, los médicos detectaron que el hombre tenía múltiples hematomas en distintas partes del cuerpo y un cuadro de neumonía provocado por un edema agudo de pulmón derivado de una bronconeumonía.

La víctima murió 24 horas después de haber sido internada, detalla la información oficial. En ese sentido, la investigación determinó además que el jubilado convivía con su hijo, quien estaba a cargo de su cuidado.

Cómo cayó el hijo del fallecido

A raíz de las pruebas incorporadas al expediente, Sergio Morán quedó con pedido de captura por pedido del fiscal del caso y cayó último domingo, tras ser identificado en la vía pública mediante el sistema de reconocimiento facial utilizado de las cámaras de seguridad del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

Tras eso, fue imputado por abandono de persona agravado por haber ocasionado un grave daño en la salud y por ser cometido contra el progenitor. Así, fue alojado en una cárcel provincial mientras avanza la causa judicial.