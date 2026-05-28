Delincuentes armados sorprendieron a una joven y le robaron una moto en Las Heras

La víctima había dejado el rodado encendido en la vereda cuando fue sorprendida por dos delincuentes armados que escaparon hacia el barrio Virgen del Rosario.

La víctima fue asaltada por delincuentes armados que se dieron a la fuga tras el robo. (imagen ilustrativa) Foto: Walter Moreno/MDZ con Moto Edge 40

Una joven de 24 años sufrió el robo de una motocicleta durante la noche del miércoles ,luego de ser amenazada por delincuentes armados en el barrio Casas del Sol, en Las Heras. Los autores escaparon rápidamente del lugar tras apoderarse del rodado.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 20, cuando la víctima retiró su motocicleta Honda Wave y la dejó encendida frente a su domicilio, en ese momento la joven fue abordada por dos sujetos armados que la amenazaron para robarle el vehículo.

Escaparon tras robar el rodado

Luego de apoderarse de la motocicleta, los delincuentes escaparon hacia el barrio Virgen del Rosario y lograron desaparecer antes de la llegada de los efectivos.

Tras la denuncia, efectivos policiales iniciaron las actuaciones correspondientes para intentar identificar a los autores y recuperar el rodado sustraído.