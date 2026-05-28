"Un completo malentendido": la polémica defensa del argentino preso por llamar "esclavo" a un nene en Brasil

Eduardo Ignacio Murias permanece bajo prisión preventiva en Brasil tras ser acusado de discriminar a un niño de siete años durante un viaje turístico.

El ciudadano argentino Eduardo Ignacio Murias, justificó sus hechos por los que está de discriminar a un nene de 7 años a quien llamo "esclavo". El sujeto permanece bajo prisión preventiva mientras la Justicia de Brasil avanza con su proceso penal.

Todo ocurrió el pasado domingo en el tren Maria Fumaça, en la localidad de Tiradentes, cuando Murias fotografió al menor y envió mensajes de WhatsApp refiriéndose a él de una forma peyorativa.

En ese momento, el acusado fue descubierto por otro pasajero, lo que permitió que el personal de seguridad del tren lo retuviera hasta la llegada de las autoridades. Aunque inicialmente fue arrestado bajo la condición de flagrancia por injuria racial, la Justicia brasileña decidió elevar la medida a prisión preventiva debido a la gravedad de los mensajes enviados.

Los puntos de la defensa del argentino El abogado defensor, Ciro Chagas, calificó el episodio como un "completo malentendido" y sostuvo que Murias no tiene intenciones racistas ni buscó generar conflictos en el país vecino. Además, Chagas argumenta que, al tratarse de una conversación privada de WhatsApp, no se cumple el requisito legal de "publicidad" necesario para que se configure el delito de injuria racial en Brasil.

Sobre el hecho de que Murias borrara las fotos del niño tras ser increpado, el abogado aseguró que no fue un acto de encubrimiento, sino una respuesta directa al reclamo de la madre del menor.