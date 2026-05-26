Habló la mamá del nene de Brasil que fue víctima de los comentarios racistas de un argentino: "Está muy asustado"

Un argentino de 63 años fue detenido y quedó con prisión preventiva este fin de semana en la ciudad de Tiradentes, Brasil , tras ser acusado y denunciado por un caso de racismo contra un nene de 7 años, a quien habría fotografiado y enviado mensajes discriminatorios.

La madre del niño habló este martes sobre lo sucedido durante un viaje en el tren turístico Maria Fumaça y estableció que Eduardo Ignacio Murias podría estar relacionado al tráfico de menores.

Los mensajes que desataron el escándalo y la denuncia de racismo de la familia del menor.

Según relató la madre del menor, la familia abordó el tren cerca de las 10 de este domingo en la estación São João del-Rei. Junto al niño viajaban su sobrina, su hermana, su madre y su padrastro, ya que se dirigían a celebrar un cumpleaños familiar.

El chico se encontraba sentado frente al detenido junto a su madre, quien relató que descubrió en el celular del hombre imágenes y videos de su hijo enviados a través de WhatsApp, junto con mensajes discriminatorios luego de que un pasajero sentado detrás viera cómo el argentino tomaba fotos del chico de 7 años.

El testimonio de la madre del niño

De acuerdo con el medio G1, la madre del niño contó que el viaje estaba pautado desde hacía tres meses con el objetivo de celebrar su cumpleaños, siendo esta la primera ocasión en la que salían fuera de Río de Janeiro.

En el momento en el que se enteró de lo que estaba pasando, afirmó que su “instinto maternal se activó". "Algunas personas me sujetaron diciendo que no querían que perdiera los estribos”, señaló.

Al ser confrontado, el hombre negó en un principio los hechos y se negó a mostrar su celular. No obstante, debido a la presión social ejercida por los presentes, la madre del menor accedió al dispositivo y encontró las conversaciones que motivaron la denuncia.

De acuerdo con la información del diario brasileño O'Globo, el hombre realizó comentarios racistas en los que incluso sugería la posibilidad de "llevarlo como esclavo". En otros comentarios dirigidos a la misma persona señalaba que iba a “tomar una esclava” con el supuesto fin de conseguir cuidadoras para sus nietas.

Una denuncia que podría revelar otro caso

La madre del niño aseguró que tanto ella como su hijo fueron asistidos por la policía brasileña y trasladados durante la madrugada a un hotel en São João del-Rei. Además, remarcó que llevará la denuncia “hasta el final” y sostuvo que el caso “podría ir más allá de un episodio de racismo”.

Según relató, al revisar las pertenencias del acusado encontraron dinero en distintas monedas y otros elementos que ahora forman parte de la investigación. En paralelo, la Justicia de Minas Gerais resolvió convertir la detención en flagrancia del turista argentino en prisión preventiva, mientras continúa alojado en una cárcel de São João del Rei.

La mujer también contó que el niño de siete años comprendió lo ocurrido y atraviesa un fuerte impacto emocional. “Está muy asustado, callado y triste”, expresó, al tiempo que reafirmó que mantendrá la denuncia hasta las últimas consecuencias.