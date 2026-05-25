"Estoy pensando llevar un esclavo": los aberrantes comentarios del argentino detenido en Brasil contra un nene de 7 años

Un argentino de 63 años fue detenido este fin de semana en la ciudad de Tiradentes, Brasil , tras ser acusado y denunciado de sacar fotos y mandar mensajes racistas sobre un nene de 7 años durante un viaje en el tren turístico Maria Fumaça.

Según relató la madre del menor, la familia abordó el tren cerca de las 10 de este domingo en la estación São João del-Rei. Junto al niño viajaban su sobrina, su hermana, su madre y su padrastro, ya que se dirigían a celebrar un cumpleaños familiar.

El chico se encontraba sentado frente al detenido junto a su madre, quien relató que descubrió en el celular del hombre imágenes y videos de su hijo enviados a través de WhatsApp, junto con mensajes discriminatorios luego de que un pasajero sentado detrás viera cómo el argentino tomaba fotos del chico de 7 años.

" Estoy pensando llevar un esclavo , hay muchos aquí", escribió el ciudadano argentino en un chat.

image Los comentarios racistas del ciudadano argentino detenido en Brasil. O'Globo

Al ser confrontado, el hombre negó en un principio los hechos y se negó a mostrar su celular. No obstante, debido a la presión social ejercida por los presentes, la madre del menor accedió al dispositivo y encontró las conversaciones que motivaron la denuncia.

De acuerdo con la información del diario brasileño O'Globo, el hombre realizó comentarios racistas en los que incluso sugería la posibilidad de "llevarlo como esclavo". En otros comentarios dirigidos a la misma persona señalaba que iba a “tomar una esclava” con el supuesto fin de conseguir cuidadoras para sus nietas.

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El acusado es un argentino identificado como Eduardo Ignacio, de 63 años, según O'Globo. Tras el episodio, otros pasajeros que habían tomado conocimiento de la situación, junto con personal de seguridad del tren, lograron retenerlo dentro de uno de los compartimentos hasta la llegada a la siguiente estación.

Una vez allí, efectivos de la Policía Militar intervinieron y trasladaron al sospechoso a la Tercera Comisaría Regional de Policía de São João del-Rei, donde permanecía detenido hasta la mañana de este lunes mientras avanzaba la investigación judicial.

Nuevos casos de argentinos detenidos en Brasil por racismo

El hecho volvió a poner el foco sobre otros recientes episodios protagonizados por ciudadanos argentinos en Brasil vinculados a expresiones discriminatorias. El caso ocurrió meses después del escándalo que involucró a Agostina Páez, quien estuvo casi tres meses detenida en el país vecino luego de realizar gestos racistas en un bar de Ipanema.

A ese antecedente se sumó semanas atrás la detención de José Luis Haile, un hombre de 67 años residente en Brasil que fue arrestado tras insultar a una empleada de 23 años en un supermercado de Copacabana luego de molestarse por una demora en la fila de cajas.

En paralelo, la empresa ferroviaria VLI, operadora del servicio turístico, repudió lo ocurrido mediante un comunicado oficial. La compañía aseguró que “condena el racismo” y confirmó que colaborará con las autoridades brasileñas en la investigación del caso, mientras la Justicia analiza posibles cargos bajo la legislación vigente contra delitos de discriminación racial, que contempla penas severas.