Berni Llaver llegó al TC, reveló cuánto cuesta correr y recibió el apoyo de Julián Santero

Bernardo Llaver finalmente cumplirá el sueño más grande de su carrera deportiva: correr en el Turismo Carretera, la categoría más importante y popular del automovilismo argentino, y reveló los altos costos que implica.

El piloto mendocino debutará el próximo 31 de mayo en Alta Gracia, Córdoba, a bordo de un Ford Mustang del TCM Racing Team y representará nuevamente a Mendoza en la elite nacional. Sin embargo, detrás de la emoción también aparece una realidad poco conocida: el altísimo costo económico que implica competir en el TC.

“Una carrera sale aproximadamente 60 mil dólares. Y para estar entre el puesto 40 y 60, ponele la mitad, unos 30 mil”, reveló Llaver en diálogo con MDZ Radio, Titulares y Suplentes.

El piloto de San Martín reconoció además que inicialmente no tenía previsto correr esta temporada justamente por cuestiones presupuestarias.

“La verdad es que no iba a correr este año porque me daba más tiempo para trabajar el tema económico. Pero apareció esta oportunidad con el TCM Racing y no la podía dejar pasar”, explicó.

Llaver llegará a la máxima categoría prácticamente sin pruebas previas sobre el auto, algo que aumenta todavía más el desafío deportivo.

“Para mí una buena carrera sería terminarla. Tengo la ilusión de adaptarme rápido, pero la realidad es que eso es casi imposible”, confesó con sinceridad.

La llegada del mendocino al Turismo Carretera también generó repercusión dentro del ambiente del automovilismo nacional. Uno de los primeros en enterarse fue Julián Santero, actual referente mendocino en la categoría.

“Hablé con Julián Santero y fue el primero al que le avisé. Se puso muy contento. Él cree que no necesito consejos para la categoría”, contó Llaver.

A los 38 años, y después de una extensa trayectoria en categorías nacionales, Bernardo Llaver está a punto de vivir el momento más importante de toda su carrera. Y Mendoza volverá a tener representación en la cima del automovilismo argentino.

"Después de muchos años de trabajo, lo pudimos lograr, estoy muy contento"