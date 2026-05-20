Tras estar dos goles abajo, San Lorenzo empató 2-2 ante el Santos y depende de sí mismo para clasificar

San Lorenzo igualó 2-2 ante el Santos de Brasil -sin Neymar, lesionado - en condición de visitante y consiguió un punto fundamental, que lo acerca a la siguiente instancia y lo hace depender de sí mismo para ser líder del grupo D de la Copa Sudamericana 2026.

El partido fue disputado esta noche, en el estadio Urbano Caldeira, por la quinta fecha del certamen continental.

Santos se imponía con tantos de los delanteros Gabriel Bontempo, en el primer minuto de juego, y Gabriel Barbosa, en el primer minuto de descuento de la primera etapa, mientras que el Ciclón empató con tantos del carrilero Matías De Ritis, en 27 de la segunda mitad y el delantero Rodrigo Auzmendi a los 40.

Gabigol festeja su gol con Gabriel Bontempo, autor del otro tanto del elenco brasileño.

Apenas un minuto después del inicio del partido, el Ciclón ya estaba en desventaja. Un gran contraataque llevado adelante por el extremo boliviano Miguel Terceros terminó en un centro atrás desde la izquierda del delantero Gabriel Barbosa, que Gabriel Bontempo empujó al gol por el segundo palo.

Bontempo puso el 1-0 de Santos ante San Lorenzo

Bontempo anotó el 1-0 de Santos vs San Lorenzo Bontempo anotó el 1-0 de Santos vs San Lorenzo ESPN

En 12 minutos, el volante uruguayo Christian Oliva se quedó con el rebote de un centro rechazado y sacó un remate potente, que se fue cerca del travesaño.

El equipo argentino tuvo su primera llegada del partido dos minutos después, con un disparo lejano del mediocampista Manuel Insaurralde, a algunos metros de la medialuna del área. Su remate se fue abriendo por el efecto que agarró la pelota y se terminó perdiendo por el primer palo.

En 20 minutos, un tiro libre del extremo Álvaro Barreal superó la barrera y buscaba el poste izquierdo del arquero Orlando Gill, que le adivinó las intenciones y pudo desviar por encima del travesaño.

En el primer minuto de descuento de la primera etapa, la fortuna favoreció al equipo local: un tiro libre cerca al borde del área de “Gabigol” se desvió en la barrera y entró pegada al poste derecho de Gill, que tuvo que cambiar de dirección y no alcanzó a detener el disparo.

Gabigol, de tiro libre, amplió la ventaja

Embed ¡LO FESTEJA GABIGOL EN LA CANCHA Y NEY EN LA TRIBUNA! El tiro libre de Gabriel Barbosa se desvió en la barrera y se metió contra un palo de Gill para el 2-0 de Santos vs. San Lorenzo.



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En el tercer minuto de agregado, un centro desde la derecha del delantero Rodrigo Auzmendi permitió que el carrilero Matías de Ritis controle y saque un remate bajo al primer palo, con el empeine, que el guardameta Gabriel Brazao pudo desviar luego de un achique efectivo.

El primer ataque de peligro del complemento tardó 20 minutos en llegar, con un avance por izquierda de Oliva y posterior remate pinchado, que se desvió en el defensor Lautaro Montenegro y ganó altura, por lo que terminó rozando el travesaño antes de irse al córner.

Siete minutos después descontó el Ciclón, con un centro de un carrilero para el otro: Nicolás Tripichio puso la pelota en el área y De Ritis aprovechó un rechace defectuoso del defensor Adonis Frías para rematar de cabeza por encima del manotazo de Brazao y poner el 2-1.

De Ritis descontó para el Ciclón

Embed ¡DESCUENTA EL CICLÓN Y QUE FINAL SE NOS VIENE EN VILA BELMIRO! Cabezazo de De Ritis para que San Lorenzo se ponga 1-2 vs. Santos en la #Sudamericana.



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En 40 minutos de la segunda parte, una buena pelota filtrada por el enganche Facundo Gulli habilitó a Auzmendi, que mantiene su excelente estado de forma: definió fuerte y cruzado ante el achique de Gabriel Brazao para igualar el partido.

Auzmendi empató para San Lorenzo en Vila Belmiro

Auzmendi empató para San Lorenzo en Brasil ESPN

El empate mantiene al equipo argentino dependiendo de sí mismo, al ser líder de la zona con siete puntos en un grupo de mucha paridad, necesitando empatar para asegurar el pase y ganar para quedarse con el primer puesto, que lo haría evitar los 16avos de final, mientras que Santos ocupa el último lugar con apenas 4 puntos y sin triunfos.

En la última fecha, el Ciclón jugará como local ante Recoleta de Paraguay mientras que el conjunto brasileño recibirá a Deportivo Cuenca de Ecuador. Ambos partidos se disputarán el próximo martes 26 de mayo, a las 21:30 (horario argentino).

Fuente: NA

El minuto a minuto de Santos vs San Lorenzo