Quién es el argentino detenido en Brasil acusado de racismo

Un hombre argentino de 67 años se encuentra detenido acusado de racismo en Río de Janeiro , Brasil . El episodio ocurrió este lunes en una sucursal de supermercado en la 12a. Delegacía de Copacabana, cuando el individuo identificado como José Luis Haile insultó a una joven brasileña al decirle "neg** pu**" en dos oportunidades.

El incidente ocurrió en la fila del cajero del supermercado, tras el cual Haile quedó detenido en la 12ª Comisaría de Policía Civil de Copacabana en flagrancia por injuria racial.

El argentino vive en Brasil desde hace dos años y tiene residencia . Se encontraba en una sucursal del supermercado sobre la calle Siqueira Campos, en las cercanías de las famosas playas de Copacabana.

La víctima, Samara Rodrigues de Lima, una joven de 23 años que trabaja como repartidora para una aplicación de entregas, fue quien denunció lo sucedido. Según consta en la denuncia, la joven se ubicó frente a una caja que estaba por abrir para agilizar sus pedidos, pero la cajera demoró unos diez minutos en comenzar a atender. Durante ese tiempo, Haile comenzó a quejarse en voz alta por la espera.

En ese contexto, Samara intervino para aclarar que la demora no era responsabilidad de la empleada, sino que la caja aún estaba en proceso de apertura cuando el hombre se sumó a la fila. De acuerdo a la denuncia, el acusado le exigió que se callara mediante un gesto. Ante la negativa de la joven, el hombre la insultó en dos oportunidades con expresiones racistas.

La escena fue presenciada por otro ciudadano argentino que se encontraba en el lugar, quien alertó a una patrulla de la Guardia Municipal que estaba en la esquina del supermercado.

argentino racismo brasil El momento en el que detenían al argentino en Brasil por injurias raciales. Captura MDZ Online

Detenido como residente: directo a prisión preventiva

A diferencia de otros casos recientes como el de Agostina Páez, la situación judicial de Haile presenta una particularidad clave: no se trata de un turista, sino de un residente, lo que aceleró su traslado a una prisión común en Benfica.

La Justicia de Río de Janeiro convirtió rápidamente su detención en prisión preventiva. Desde enero de 2023, la legislación brasileña equipara la injuria racial al delito de racismo, lo que implica que es imprescriptible, no admite fianza en instancia policial y prevé penas de entre dos y cinco años de prisión.

Esta condición también complica su situación procesal: al ser residente, las posibilidades de obtener autorización para abandonar el país son considerablemente menores.

Un antecedente reciente que vuelve a encender la alarma

El caso ocurre a poco más de tres meses de otro episodio protagonizado por la abogada argentina Agostina Páez, quien fue filmada en enero realizando gestos racistas frente a empleados de un bar en Ipanema.

En ese caso, la mujer permaneció más de 70 días en Río de Janeiro bajo medidas cautelares y con tobillera electrónica, y recién pudo regresar a Argentina tras pagar una caución cercana a los 20.000 dólares. Días después, su padre fue registrado repitiendo los mismos gestos en un bar de Santiago del Estero.

Ahora, con Haile detenido bajo prisión preventiva y en condición de residente, el proceso judicial podría extenderse aún más.