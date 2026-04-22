Preocupación en Brasil: se lesionó una de sus figuras y podría perderse el Mundial

A menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo, Brasil enfrenta una nueva preocupación: Estevao sufrió una lesión de gravedad en Inglaterra que encendió las alarmas y obliga a seguir de cerca su evolución en un momento clave.

El episodio ocurrió durante el partido del último fin de semana entre Chelsea y Manchester United, disputado en Stamford Bridge. El delantero sintió una molestia que le impidió continuar y dejó el campo visiblemente afectado.

Ya en el vestuario, la situación reflejó su gravedad. El entrenador Liam Rosenior contó que el futbolista “rompió en llanto en el vestuario”, una reacción que anticipaba un panorama complejo antes incluso de conocerse los resultados médicos.

El joven delantero encendió las alarmas tras salir lesionado en Inglaterra y su situación genera inquietud en de cara al Mundial.

Un diagnóstico que preocupa

Los estudios posteriores confirmaron una lesión grado 4 en el tendón de la corva, una de las más delicadas dentro de las musculares. Este tipo de afecciones suele implicar procesos de recuperación exigentes, especialmente cuando el calendario juega en contra.

Con el debut ante Marruecos en Nueva Jersey cada vez más cerca, el margen de tiempo se reduce considerablemente. Por ahora no hay plazos oficiales, pero la cercanía del torneo deja su presencia bajo una fuerte incertidumbre.

El presente de Brasil

La posible baja se suma a otra ausencia relevante en el ataque brasileño. Semanas atrás, Rodrygo sufrió una grave lesión en la rodilla que lo dejó fuera de la competencia internacional, obligando al cuerpo técnico a replantear alternativas.

Mientras tanto, Brasil sigue de cerca la evolución de Estevao, quien atravesaba un gran momento con la selección tras convertir cinco goles en sus últimos seis partidos. En paralelo, nombres como Neymar y Pedro vuelven a aparecer en escena ante la posibilidad de ocupar un lugar en la lista definitiva.