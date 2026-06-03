Video: una mujer cayó a una alcantarilla en Río de Janeiro por una tapa mal colocada

Un insólito accidente ocurrió este domingo en el barrio Maracaná, al norte de Río de Janeiro, cuando una mujer de 35 años cayó dentro de una alcantarilla debido a una tapa mal colocada. Debido al accidente, la mujer sufrió heridas en distitnas partes del cuerpo.

El incidente quedó registrado en las cámaras de seguridad de la calle Oto de Alencar en Brasil , en las que se puede observar el momento en el que la víctima pisó la tapa y desapareció de la superficie inmediatamente después de que cediera la estructura. Previo al accidente, la mujer había descendido de una moto y caminó por la vereda mientras miraba su teléfono celular.

El momento en el que la mujer en Brasil se cayó en una alcantarilla quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Tras caerse por el conducto subterráneo, las cámaras también registraron el momento en el que el motociclista que la había trasladado hasta allí la asistió de forma inmediata a la víctima. Luego de unos minutos, varios vecinos que se encontraban en la zona ayudaron en el rescate hasta que llegaron los bomberos de Vila Isabel.

No obstante, un dato clave que aportó el material brindado por las mismas cámaras de vigilancia fue que seis horas antes del incidente, dos hombres habían estado manipulando la misma tapa. De acuerdo a lo que informaron distintos medios brasileños, ambos habrían retirado la tapa para luego volverla a colocar, sin embargo no habría sido asegurada de la forma correcta.

"Pensé que iba a morir"

La víctima, identificada como Fabiana Rosa, relató que en los segundos en los que se encontraba dentro del pozo pensó que podía morir ya que había una cantidad importante de agua acumulada, además de la profundidad de la alcantarilla. A su vez, expresó cómo la tapa de la alcantarilla la golpeó en la cabeza antes de terminar cayendo al vacío, dejándole lesiones en la frente, el pecho, espalda, brazos y piernas.

Desde la Subprefectura de Tijuca informaron que detectaron dos tapas de alcantarilla desplazadas en la zona donde ocurrió el accidente y no descartan que la maniobra haya estado vinculada a un intento de robo. Tras el hallazgo, las autoridades repusieron las estructuras y ordenaron una inspección del sector para garantizar la seguridad de los peatones.

En paralelo, la investigación avanza para identificar y determinar la responsabilidad de las personas que fueron captadas por las cámaras de seguridad manipulando la alcantarilla horas antes del hecho. La joven fue rescatada por vecinos y equipos de emergencia, y recibió el alta médica pocas horas después.