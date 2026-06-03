Donald Trump cargó contra las políticas trans y denunció: "Convierten a un niño en una niña"
Donald Trump cuestionó las políticas de identidad de género para menores y aseguró que el Estado "convierte a un niño en una niña".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a uno de los temas centrales de su agenda cultural y política al cuestionar los tratamientos y políticas vinculadas a la identidad de género en menores de edad. Durante una entrevista con un medio norteamericano, el mandatario utilizó duras expresiones para criticar estas prácticas.
"Mutilación transgénero de tus hijos: te quitan a tus hijos y convierten a un niño en una niña", afirmó Trump, en una declaración que rápidamente generó repercusiones en el debate público estadounidense.
Una de las principales banderas de su gestión
Las críticas a las políticas trans para menores forman parte de uno de los ejes más importantes del discurso político de Trump. Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario impulsó distintas medidas orientadas a limitar tratamientos de transición de género en menores y a restringir programas de diversidad e identidad de género dentro de organismos federales.
El republicano sostiene que estas políticas representan una intervención indebida del Estado y de determinadas instituciones sobre las decisiones familiares, una postura que comparte gran parte de su base electoral.
Un debate que divide a Estados Unidos
Las declaraciones de Trump se producen en medio de una fuerte polarización en torno a los derechos de las personas transgénero. Mientras sectores conservadores impulsan restricciones sobre tratamientos médicos y contenidos educativos relacionados con la identidad de género, organizaciones de derechos civiles y colectivos LGBT sostienen que esas medidas afectan derechos fundamentales y el acceso a la atención médica.
En ese contexto, el tema continúa ocupando un lugar central en la discusión política y cultural de Estados Unidos, especialmente de cara a los próximos desafíos legislativos y electorales.
Las declaraciones que reavivan la polémica
La frase pronunciada por Trump se suma a una larga serie de intervenciones públicas en las que cuestionó las políticas de género impulsadas por administraciones anteriores y por distintos gobiernos estatales. Sus palabras volvieron a generar reacciones tanto entre sus seguidores como entre sus detractores.
Con un discurso enfocado en temas culturales y sociales, el mandatario busca reforzar posiciones que considera clave para su electorado, mientras el debate sobre identidad de género sigue siendo uno de los asuntos más sensibles de la política estadounidense.