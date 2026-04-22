Otro argentino está detenido por insultos racistas en Río de Janeiro tras el caso de Agostina Páez

Tras el escándalo de Agostina Páez, la abogada argentina que estuvo más de dos meses retenida en Brasil tras ser acusada de injuria racial, otro argentino fue detenido por insultos racistas en Río de Janeiro .

Se trata de José Luis Haile, un hombre de 67 años que vive desde hace dos años en Brasil, quién protagonizó una discusión en un concurrido supermercado de Copacabana. Todo comenzó cuando el argentino se quejó porque una trabajadora de deliverys estaba tardando con el pedido.

La empleada, identificada como Samara Rodrigues de Lima (23), le dijo que no la callara. “Negra puta”, fue la respuesta del argentino.

Según trascendió, fue otro argentino quien denunció lo ocurrido. Este martes, tras una audiencia judicial, Haile fue detenido y se le dictó prisión preventiva .

Qué pena podría recibir

En Brasil, la injuria racial está tipificada como delito y contempla penas de prisión. Desde una modificación reciente en la legislación, este tipo de conductas fue equiparado al delito de racismo, lo que endureció las sanciones.

En ese marco, puede ser castigada con penas de entre 2 y 5 años de prisión, además de multas económicas.

El caso Agostina Páez

El caso se da meses después del escándalo que tuvo como protagonista a la abogada argentina Agostina Páez, quien estuvo retenida en Brasil tras ser acusada de injuria racial en medio de una discusión con un trabajador en Río de Janeiro.

Video: los gestos racistas de la abogada

Los gestos racistas de la turista argentina en Brasil Los gestos racistas de la turista argentina en Brasil

El episodio se viralizó luego de que se difundiera un video en el que se la veía realizando gestos racistas, lo que derivó en su detención y en una causa judicial en su contra.

Finalmente, el 1 de abril la Justicia brasileña le permitió regresar al país. Páez debió pagar una fianza de 18 mil dólares, fijar domicilio en Santiago del Estero y mantener contacto permanente con las autoridades judiciales brasileñas hasta que se conozca el fallo definitivo.