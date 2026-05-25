Ni Caribe ni Brasil: el destino argentino que enamora por sus aguas turquesas

En plena Patagonia argentina, lejos de las multitudes y del ruido de los grandes centros turísticos, existe un rincón que cada verano gana más popularidad por una particularidad inesperada: sus aguas transparentes y tonos turquesa. Las imágenes que circulan en redes sociales suelen generar la misma reacción entre quienes las ven por primera vez: muchos creen que se trata de alguna playa de Brasil .

El lugar está en la provincia de Río Negro y se convirtió en uno de los destinos más buscados por viajeros que buscan naturaleza, tranquilidad y paisajes diferentes sin salir del país. Se trata de, una localidad balnearia ubicada sobre el Golfo San Matías, reconocida por tener algunas de las aguas más cálidas del litoral argentino y extensas playas rodeadas de acantilados.

Aunque durante años fue un clásico de las vacaciones familiares, en las últimas temporadas Las Grutas empezó a vivir un nuevo fenómeno turístico impulsado por las redes sociales. Videos y fotos tomadas con drones mostraron el intenso color del mar y la transparencia del agua durante determinados momentos del día, especialmente cuando baja la marea y el sol ilumina la costa.

La combinación de arena clara, mar calmo y temperaturas relativamente agradables para la región hizo que muchos usuarios comenzaran a compararla con destinos internacionales. Además, el entorno natural aporta un atractivo extra: cuevas, formaciones rocosas y playas amplias que cambian de aspecto según la hora y el movimiento del océano.

Otro de los puntos que más valoran quienes visitan la zona es la posibilidad de realizar actividades al aire libre. Entre las opciones más elegidas aparecen el snorkel, kayak, paseos náuticos y excursiones para avistar fauna marina. En determinadas épocas del año también pueden verse delfines, lobos marinos y distintas especies de aves costeras.

Esta playa para muchos es un lugar mágico, tanto que parece Brasil.

Cómo llegar a Las Grutas

La ciudad se encuentra a unos 15 kilómetros de San Antonio Oeste y a aproximadamente 1.000 kilómetros de Buenos Aires. La forma más habitual de llegar es por la Ruta Nacional 3, que conecta gran parte de la costa atlántica argentina.

Para quienes prefieren viajar en avión, el aeropuerto más cercano es el de San Antonio Oeste, aunque también muchos turistas optan por arribar a Viedma o Neuquén y continuar el trayecto en auto o micro. Durante el verano, además, suelen reforzarse las frecuencias de transporte terrestre desde distintos puntos del país.

Cuándo conviene visitar este destino

La temporada alta se concentra entre diciembre y febrero, cuando las temperaturas son más cálidas y el mar presenta mejores condiciones para disfrutar de la playa. Sin embargo, cada vez más viajeros eligen escapadas fuera de temporada para aprovechar tarifas más bajas y un entorno mucho más tranquilo.

En otoño y primavera, Las Grutas ofrece otra postal: playas menos concurridas, atardeceres intensos y un clima ideal para caminatas y recorridos naturales. Esa combinación de tranquilidad, paisajes únicos y mar transparente explica por qué este rincón de Río Negro empezó a posicionarse como uno de los destinos más atractivos de la Patagonia argentina.