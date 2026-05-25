Tragedia en Brasil: al menos ocho muertos tras el choque entre un camión y un micro

Al menos ocho personas murieron este domingo por la mañana tras una colisión entre un camión de carga y un micro de pasajeros en el estado de Minas Gerais, en Brasil . El accidente ocurrió en el municipio de Santa Cruz de Salinas, en el norte del país, y dejó además varios heridos.

El siniestro se registró alrededor de las 06:00 hora local sobre la carretera federal BR-251, a la altura del kilómetro 236, según informó el Cuerpo de Bomberos Militares de Minas Gerais .

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el choque frontal provocó un incendio inmediato que consumió rápidamente ambos vehículos. La intensidad de las llamas dificultó las tareas de rescate y provocó que varios cuerpos quedaran atrapados entre los restos metálicos.

Las autoridades confirmaron hasta el momento ocho víctimas fatales y al menos seis personas heridas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos por los equipos de emergencia que trabajan en el lugar.

Según detallaron los bomberos, cinco de los fallecidos quedaron carbonizados debido a la magnitud del incendio generado tras el impacto entre el camión y el autobús de pasajeros.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais y agentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) permanecen desplegados en la zona coordinando las tareas de rescate, asistencia médica y remoción de escombros.

La ruta permanece bloqueada

Como consecuencia del accidente, la carretera BR-251 continúa completamente bloqueada en ambos sentidos y las autoridades no informaron aún cuándo podrá rehabilitarse el tránsito.

Mientras avanzan las tareas periciales, los investigadores intentan determinar las causas que provocaron la colisión frontal entre ambos vehículos.

La BR-251 es una de las rutas más transitadas del norte de Minas Gerais y ha sido escenario de numerosos accidentes en los últimos años debido al intenso flujo vehicular y a las complejas condiciones de circulación en algunos tramos.