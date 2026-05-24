Ataque contra un tren en Pakistán deja al menos 30 muertos y más de 100 heridos

Al menos 30 personas murieron y más de 100 resultaron heridas este domingo tras un ataque con explosivos contra un tren de cercanías en Quetta, en el oeste de Pakistán . El convoy se dirigía hacia una zona residencial militar cuando fue alcanzado por la detonación, según informaron fuentes policiales locales.

“En la explosión, 29 pasajeros han muerto y 102 están heridos. Se está determinando la naturaleza de la explosión”, había declarado inicialmente a la agencia EFE Hameed Ali Shah, oficial del control policial de Quetta. Horas más tarde, las autoridades actualizaron el balance y confirmaron al menos 30 fallecidos.

La explosión ocurrió cerca del paso a nivel de Chaman Phatak, un importante cruce ferroviario ubicado en la capital de la provincia de Baluchistán, a unos 125 kilómetros de la frontera con Afganistán.

Al menos 29 muertos y más de 100 heridos tras un ataque contra un tren en Pakistán

Al menos 29 muertos y más de 100 heridos tras un ataque contra un tren en Pakistán

El Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), principal grupo separatista de la región, reivindicó el atentado y aseguró que se trató de una operación suicida dirigida contra un tren que transportaba personal de seguridad.

“El Batallón Majeed, la unidad fedayín del Ejército de Liberación de Baluchistán, atacó un tren que transportaba personal de las fuerzas de ocupación desde Quetta Cantt en una operación altamente organizada”, afirmó en un comunicado Jeeyand Baloch, portavoz del grupo.

“El Ejército de Liberación de Baluchistán asume toda la responsabilidad de esta operación”, añadió el comunicado difundido por la organización separatista.

Cómo fue la explosión en Quetta

Según informó la policía, la potencia de la detonación provocó el descarrilamiento de la locomotora y de tres vagones, dos de los cuales terminaron volcados. “Un tren lanzadera que venía de Quetta fue alcanzado por una explosión cerca de Chaman Phatak”, explicó a EFE Muhammed Ramzan, oficial del centro de control policial de la ciudad. El funcionario agregó que la formación provenía de un cuartel militar ubicado en Quetta.

Además del impacto sobre el tren, la onda expansiva destruyó varios vehículos estacionados en las inmediaciones y provocó daños en edificios cercanos, cuyos vidrios quedaron destrozados por la explosión.

ataque Pakistán Ataque a un tren en Pakistán. EFE

La tensión permanente en Baluchistán

Tras el atentado, el ministro federal de Ferrocarriles, Muhammad Hanif Abbasi, calificó el hecho como un “acto cobarde de terrorismo” y acusó a “fuerzas hostiles” de operar desde Afganistán con el objetivo de desestabilizar Pakistán.

Baluchistán, la provincia más extensa y una de las menos desarrolladas del país, atraviesa desde hace décadas un conflicto separatista armado contra el Gobierno central.

El BLA sostiene que Islamabad explota los recursos naturales de la región —ricos en gas y minerales— sin beneficiar a la población local, que enfrenta algunos de los mayores índices de pobreza de Pakistán. A esto se suma la presencia de grupos islamistas como el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibanes paquistaníes, que también operan en la zona fronteriza con Afganistán.