"No todos somos Susana": el durísimo ataque de Jorge Rial a Susana Giménez y todos los detalles del pasado que nunca los unió

El periodista recordó los años dorados de la televisión y aseguró que los acercamientos con la conductora solo respondían a intereses comerciales.

Jorge Rial volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática al lanzar duras críticas contra Susana Giménez. Fiel a su estilo directo, el periodista analizó el trasfondo de la relación que mantuvo con la diva de la televisión durante las últimas décadas y dejó en claro que nunca existió un lazo afectivo real entre ambos.

Rial no se guardó nada y apuntó duro contra la diva de los teléfonos "Con Susana fue relación de conveniencia", sentenció el conductor al rememorar los años de intensa competencia por el rating. Según detalló, el intercambio se reducía a las necesidades de la pantalla en momentos de alta exposición: "Cuando estaba en Gran Hermano y teníamos 50 puntos, ella necesitaba el rating".

Jorge Rial repasó su trayectoria en los medios y descartó de manera rotunda tener una amistad con la diva. Captura streaming Rial profundizó su postura y señaló que las invitaciones para asistir al clásico living de Telefe estaban motivadas por la conveniencia y no por simpatía mutua. "Yo nunca iba", aseguró, sugiriendo que la distancia entre ambos siempre estuvo marcada por la falta de afinidad personal.

Lejos de suavizar el tono de la conversación, el periodista recordó antiguos episodios conflictivos de la farándula local para marcar una clara línea divisoria con la conductora. "Yo no compré un auto de discapacitado, yo no usé al padre Grassi para meterle la mano a los chicos. Nada, nada, no somos todos Susana", disparó con firmeza.