Jorge Rial rompió el silencio tras la polémica de Marcela Tauro y reveló un duro secreto de su pasado: "Tuvo una..."

El periodista se refirió en Carnaval Stream a los comentarios que generaron controversia recientemente y salió a apoyarla.

La polémica por los dichos de Marcela Tauro sobre los abusos intrafamiliares continúa sumando repercusiones. Aunque la periodista se retractó casi de inmediato, reconoció que sus palabras habían sido "horribles" y pidió disculpas, tanto en los medios como en las redes sociales las críticas no cesaron.

En ese contexto, Jorge Rial se refirió en Carnaval Stream al episodio y tomó la defensa de quien fue su compañera durante muchos años. El conductor dejó en claro que no buscaba minimizar la gravedad de lo ocurrido, pero consideró importante explicar desde qué lugar, según él, Tauro hizo esas declaraciones.

Esto es lo que dijo Jorge Rial en Carnaval Stream sobre Marcela Tauro "Conozco la historia de la Negra. Ella no lo contó y no la voy a contar yo pero ella conoce el tema. Tuvo una historia que la hace tocar el tema de esta manera porque cree en el perdón... ama a su hijo y siente que es la forma de no dejarle una carga de bronca a él", aseguró el comunicador.

El conductor sostuvo además que Tauro entiende el perdón como una herramienta para sanar y dejar atrás el resentimiento. Según explicó, esa mirada está atravesada por experiencias personales que marcaron su vida. "Lo ve como una manera de curar. Tiene una historia que le pesa, muchas heridas... si la conocés, la perdonas", comentó Rial.