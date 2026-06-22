"Poder mediático de bombacha": Belén Francese fulminó a Loly Antoniale y recordó la censura que recibió de Jorge Rial y Luis Ventura

La artista dijo "presente" en el canal de streaming Bondi Live, donde destapó una vieja polémica y apuntó sin piedad contra Mariana Antoniale.

Durante una entrevista en El ejército de la mañana, emitido por Bondi Live, Belén Francese recordó un episodio que, según contó, marcó un antes y un después en su relación con Jorge Rial y Luis Ventura. Todo ocurrió cuando compuso una canción dedicada a Mariana "Loly" Antoniale, quien por entonces mantenía una relación con el conductor de Intrusos.

Mientras conversaba con Fede Bongiorno y Pepe Ochoa, la actriz repasó aquel conflicto mediático y aseguró que, hasta ese momento, tenía un muy buen vínculo con los periodistas.

Esto fue lo que contó Belén Francese en El ejército de la mañana sobre "Loly" Antoniale, Jorge Rial y Luis Ventura "A mí me pasó algo loco que tenía muy buena relación con Rial y Ventura y cuando pasó lo de 'La Niña Loly', que le canté una canción, no se portaron bien conmigo", sostuvo la artista al recordar la repercusión que tuvo el tema cuyo estribillo decía: "Troli, troli, troli, bobi. Bobi, bobi, bobi love. A todos quiero agarrar, todo hago por trepar".

Francese explicó que las consecuencias de aquella situación impactaron directamente en su trabajo. "Yo encabezaba un espectáculo y era joda total, ponían a todo el elenco y yo siendo cabeza de compañía me sacaban. Yo con ella hubo algo mediático, ella estaba en Primera Dama, en postura muy soberbia y abuso de poder prestado porque ni era de ella. Poder mediático de bombacha, de gatún", disparó Belén sobre Antoniale.