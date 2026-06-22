Fernanda Iglesias reveló fuertes detalles sobre la polémica con Jésica Cirio: "Grabó ese video por consejo de..."

Fernanda Iglesias decidió contar más información luego de la viralización de los clips que ponen el foco en la modelo.

Fernanda Iglesias sumó información contundente sobre el nuevo escándalo que rodea a Jésica Cirio. La periodista y panelista de Puro Show (El Trece) compartió fuertes historias en su cuenta de Instagram sobre el detrás de escena de los clips virales.

"Cuando empecé a hablar de Jésica Cirio en Puro Show, comenzaron a llegarme muchísimos mensajes de gente que quería contar cosas en forma anónima, por miedo. Algunas logré chequearlas y las dije, otras no, porque no tenía pruebas suficientes".

"Fue entonces cuando recibí dos llamados. Uno de un exintegrante de la SIDE para amedrentarme y otro de un productor de Mandarina para ofrecerme plata para que no hable más", sentenció Iglesias. Además, aclaró que desde El Trece la dejaron informar con libertad, algo que agradeció desde el primer momento.

Fernanda Iglesias reveló la verdad sobre el video de Jésica Cirio Fernanda Iglesias destapó información sobre el video de Jésica Cirio. Foto: Instagram / @ferigleok. En otra parte, dio detalles de los videos que hoy se hicieron públicos: "Jésica Cirio grabó ese video por consejo de quien era su abogado en ese momento, Fernando Burlando".