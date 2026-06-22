"Te celebro distinto": el conmovedor posteo de una famosa periodista mendocina por el Día del Padre

La comunicadora utilizó sus redes sociales para homenajear a su papá, a poco más de seis meses de una dolorosa pérdida: los detalles.

Laura Rez Masud es, sin lugar a dudas, una de las figuras más queridas de los medios en Mendoza. Tras forjar una extensa y exitosa carrera en la pantalla de Canal 9 Televida y actualmente desempeñándose en el diario Los Andes, la periodista logró construir una fiel comunidad virtual que la acompaña en cada paso.

En el marco del Día del Padre, decidió utilizar ese espacio de confianza para compartir un posteo sumamente personal y emotivo, atravesado inevitablemente por la dura pérdida de su mamá, ocurrida en diciembre del 2025.

Las palabras de Masud: "Más orgullosa que nunca" El posteo de la periodista en redes. IG @laurarezmasud A través de una publicación en Instagram, que incluyó un tierno carrusel de fotografías familiares, la comunicadora dejó en evidencia que esta celebración no era una más en el calendario. Al abrir su corazón, confesó que esta vez el homenaje tenía una connotación diferente debido al orgullo inmenso que siente por la fortaleza de su papá: "Este día del padre, creo, te celebro distinto. Será porque estoy más orgullosa que nunca de cómo estás atravesando la adversidad que nos puso la vida".

Laura Rez Masud en el Día del Padre. IG @laurarezmasud Lejos de quedarse únicamente en la tristeza, el texto mutó rápidamente hacia un profundo reconocimiento por el temple demostrado por Horacio. En esa misma línea, y conectando la celebración con el recuerdo intacto de su madre, la periodista reveló una intimidad conmovedora sobre la dinámica familiar: "La mamá sabía que te teníamos una admiración profunda. Sin querer o queriendo nos enseñaste tantas cosas".

Laura y Horacio. IG @laurarezmasud Al momento de repasar el legado en vida de su padre, Rez Masud no escatimó en elogios y enumeró los valores inquebrantables que él supo inculcarles. En su mensaje destacó la tolerancia, el perdón y la paciencia como las bases fundamentales de su crianza, sumado a un innegable talento para contagiar la alegría a través de la música y la pasión irrenunciable por los viajes.