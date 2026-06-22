"Te celebro distinto": el conmovedor posteo de una famosa periodista mendocina por el Día del Padre
La comunicadora utilizó sus redes sociales para homenajear a su papá, a poco más de seis meses de una dolorosa pérdida: los detalles.
Laura Rez Masud es, sin lugar a dudas, una de las figuras más queridas de los medios en Mendoza. Tras forjar una extensa y exitosa carrera en la pantalla de Canal 9 Televida y actualmente desempeñándose en el diario Los Andes, la periodista logró construir una fiel comunidad virtual que la acompaña en cada paso.
En el marco del Día del Padre, decidió utilizar ese espacio de confianza para compartir un posteo sumamente personal y emotivo, atravesado inevitablemente por la dura pérdida de su mamá, ocurrida en diciembre del 2025.
Las palabras de Masud: "Más orgullosa que nunca"
A través de una publicación en Instagram, que incluyó un tierno carrusel de fotografías familiares, la comunicadora dejó en evidencia que esta celebración no era una más en el calendario. Al abrir su corazón, confesó que esta vez el homenaje tenía una connotación diferente debido al orgullo inmenso que siente por la fortaleza de su papá: "Este día del padre, creo, te celebro distinto. Será porque estoy más orgullosa que nunca de cómo estás atravesando la adversidad que nos puso la vida".
Lejos de quedarse únicamente en la tristeza, el texto mutó rápidamente hacia un profundo reconocimiento por el temple demostrado por Horacio. En esa misma línea, y conectando la celebración con el recuerdo intacto de su madre, la periodista reveló una intimidad conmovedora sobre la dinámica familiar: "La mamá sabía que te teníamos una admiración profunda. Sin querer o queriendo nos enseñaste tantas cosas".
Al momento de repasar el legado en vida de su padre, Rez Masud no escatimó en elogios y enumeró los valores inquebrantables que él supo inculcarles. En su mensaje destacó la tolerancia, el perdón y la paciencia como las bases fundamentales de su crianza, sumado a un innegable talento para contagiar la alegría a través de la música y la pasión irrenunciable por los viajes.
Para resumir esa esencia luminosa que lo caracteriza, la mendocina sentenció con total seguridad que cualquier persona que lo conoce, lo escucha y se divierte con él, termina amándolo de forma incondicional.
El cierre de la publicación funcionó como un abrazo entre la comunicadora, su historia y las miles de personas que la siguen a diario. Luego de desearle un feliz día y reafirmar su amor absoluto, Laura decidió hacer una presentación oficial de su máximo pilar. Agradecida por el cariño constante de sus fanáticos, concluyó su sentido homenaje con una cálida invitación: "Lo comparto con esta comunidad que adoro para que conozcan a mi papá. El Horacio".