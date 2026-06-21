Desde los primerizos hasta los nostálgicos: así celebraron los famosos el Día del Padre

La celebración del Día del Padre dominó la escena digital. Los famosos de todos los ámbitos aprovecharon la jornada para compartir reflexiones, recuerdos imborrables y postales inéditas de su intimidad familiar. A continuación, las personalidades más destacadas del país y sus homenajes.

Para tres figuras en particular, este domingo tuvo un sabor completamente distinto, ya que debutaron en el rol de la paternidad:

Paulo Dybala: El futbolista de la Selección emocionó a sus seguidores al publicar una fotografía recostado en un sillón de su casa, sosteniendo en su pecho a su hija recién nacida, Gia. "Jamás podría recibir un regalo más hermoso que tenerte en mis brazos" , expresó.

Chino Darín: Con su habitual sentido del humor, el actor subió una postal de sus vacaciones en el verano europeo, caminando con lentes de sol y llevando a su bebé en un portabebés. "Una de padre en su día ", bromeó.

Los famosos en el Día del Padre.

Matías Palleiro: Desde Estados Unidos y en coincidencia con el Mundial 2026 y su quinto aniversario de pareja, el empresario se mostró feliz llevando sobre sus hombros al pequeño Arturo. Jimena Barón le dedicó un carrusel de fotos y un emotivo texto: "Gracias por ser el mejor papá del mundo, incluso antes de ser papá" .

Los famosos en el Día del Padre.

Los famosos en el Día del Padre. IG @jmena

Homenajes a los compañeros de vida

Gran parte de la jornada estuvo dedicada a las mujeres que decidieron honrar a los padres de sus hijos, destacando la labor cotidiana y el amor incondicional:

Luisana Lopilato: Optó por un video inédito y muy íntimo en la sala de parto tomada de la mano con Michael Bublé, agradeciéndole por ser un papá "tan presente".

Los famosos en el Día del Padre. IG @luisanalopilato

Rocío Marengo: Subió una foto de Eduardo Fort con su hijo Isidro, recordando el largo y difícil camino de tratamientos que atravesaron juntos sin perder la fe.

Los famosos en el Día del Padre. IG @marengorocio

Nancy Dupláa: Apeló a la nostalgia con una foto retro de Pablo Echarri sosteniendo a uno de sus hijos cuando era bebé, y sin falta, compartió fotos con su padre.

Los famosos en el Día del Padre. IG@ duplaa_nancyok

A esta lista de románticos saludos se sumaron Nicole Neumann (con una foto de Manu Urcera y su hijo en la playa), Yanina Latorre (con una foto familiar en la cocina junto a Diego Latorre), Florencia de la V (para Pablo Goycochea), Daniela Christiansson (saludando a Maxi López), y Bochi (agradeciendo a Sergio Lapegüe). Por su parte, Sabrina Rojas también reflejó la importancia del pilar paterno en su familia, y Ana Rosenfeld homenajeó a su difunto esposo, Marcelo Frydlewski.

Los famosos en el Día del Padre. Instagram

La nostalgia y el recuerdo imborrable

Las dedicatorias a los padres propios estuvieron cargadas de fotos vintage y mensajes que conmovieron a todos los usuarios:

Dalma Maradona: Conmovió a todos con una foto histórica sobre el escenario junto a Diego Maradona, asegurando que falta "un día menos para que nos volvamos a encontrar".

Los famosos en el Día del Padre. IG @dalmamaradona

Candelaria Tinelli: Recopiló distintas fotografías de su vida junto a Marcelo Tinelli, desde que era niña hasta paseos a caballo recientes, expresándolo como "Incondicional".

Los famosos en el Día del Padre. IG @candelariatinelli

Wanda Nara: Compartió una imagen de su primera infancia donde se la ve en brazos de su papá, Andrés Nara: "Afortunados de tenerte".

Los famosos en el Día del Padre. IG @wanda_nara

Fito Páez: Hizo un homenaje doble. Posteó una foto en blanco y negro con su papá Rodolfo, y también dedicó palabras a sus hijos Martín y Margarita.

Los famosos en el Día del Padre. IG @fitopaezmusica

Fabián Cubero: A casi un año del fallecimiento de su papá Carlos, lo recordó con una postal familiar en la playa. "Siempre fuiste el mejor", expresó en sus redes.

Los famosos en el Día del Padre. IG @fabiancuberooficial

Evangelina Anderson: La modelo le dedicó unas preciadas palabras a su padre: "Gracias por cuidarnos siempre".

Los famosos en el Día del Padre. IG @evaanderson

Mensajes de hijos y padres orgullosos

Los famosos también tomaron sus redes para agradecer el cariño de sus propios hijos:

Nicolás Cabré posó frente a un espejo abrazado a Rufina y definió su paternidad como "el regalo más hermoso".

Los famosos en el Día del Padre. IG @nicolascabre80

Finalmente, los saludos de los más jóvenes también se hicieron notar: Valentino López saludó a Maxi López, Allegra Cubero hizo lo propio con Fabián Cubero desde la playa, y Brisa Medina le dedicó un tierno posteo a su hermano Thiago.