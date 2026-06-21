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Desde los primerizos hasta los nostálgicos: así celebraron los famosos el Día del Padre

Desde la emoción de los papás en su primer día, hasta el recuerdo de quienes recordaron a los que ya no están, un repaso por todos los emotivos mensajes.

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Las celebridades homenajearon a sus padres y abuelos.

Las celebridades homenajearon a sus padres y abuelos.

Instagram: @wanda_nara @fitopaezmusica @paulodybala

La celebración del Día del Padre dominó la escena digital. Los famosos de todos los ámbitos aprovecharon la jornada para compartir reflexiones, recuerdos imborrables y postales inéditas de su intimidad familiar. A continuación, las personalidades más destacadas del país y sus homenajes.

La emoción de la primera vez

Para tres figuras en particular, este domingo tuvo un sabor completamente distinto, ya que debutaron en el rol de la paternidad:

Paulo Dybala: El futbolista de la Selección emocionó a sus seguidores al publicar una fotografía recostado en un sillón de su casa, sosteniendo en su pecho a su hija recién nacida, Gia. "Jamás podría recibir un regalo más hermoso que tenerte en mis brazos", expresó.

Los famosos en el D&iacute;a del Padre.

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Chino Darín: Con su habitual sentido del humor, el actor subió una postal de sus vacaciones en el verano europeo, caminando con lentes de sol y llevando a su bebé en un portabebés. "Una de padre en su día", bromeó.

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Matías Palleiro: Desde Estados Unidos y en coincidencia con el Mundial 2026 y su quinto aniversario de pareja, el empresario se mostró feliz llevando sobre sus hombros al pequeño Arturo. Jimena Barón le dedicó un carrusel de fotos y un emotivo texto: "Gracias por ser el mejor papá del mundo, incluso antes de ser papá".

Los famosos en el D&iacute;a del Padre.

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Homenajes a los compañeros de vida

Gran parte de la jornada estuvo dedicada a las mujeres que decidieron honrar a los padres de sus hijos, destacando la labor cotidiana y el amor incondicional:

Luisana Lopilato: Optó por un video inédito y muy íntimo en la sala de parto tomada de la mano con Michael Bublé, agradeciéndole por ser un papá "tan presente".

Los famosos en el D&iacute;a del Padre.

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Rocío Marengo: Subió una foto de Eduardo Fort con su hijo Isidro, recordando el largo y difícil camino de tratamientos que atravesaron juntos sin perder la fe.

Los famosos en el D&iacute;a del Padre.

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Nancy Dupláa: Apeló a la nostalgia con una foto retro de Pablo Echarri sosteniendo a uno de sus hijos cuando era bebé, y sin falta, compartió fotos con su padre.

Los famosos en el D&iacute;a del Padre.

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A esta lista de románticos saludos se sumaron Nicole Neumann (con una foto de Manu Urcera y su hijo en la playa), Yanina Latorre (con una foto familiar en la cocina junto a Diego Latorre), Florencia de la V (para Pablo Goycochea), Daniela Christiansson (saludando a Maxi López), y Bochi (agradeciendo a Sergio Lapegüe). Por su parte, Sabrina Rojas también reflejó la importancia del pilar paterno en su familia, y Ana Rosenfeld homenajeó a su difunto esposo, Marcelo Frydlewski.

Los famosos en el D&iacute;a del Padre.

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La nostalgia y el recuerdo imborrable

Las dedicatorias a los padres propios estuvieron cargadas de fotos vintage y mensajes que conmovieron a todos los usuarios:

Dalma Maradona: Conmovió a todos con una foto histórica sobre el escenario junto a Diego Maradona, asegurando que falta "un día menos para que nos volvamos a encontrar".

Los famosos en el D&iacute;a del Padre.

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Candelaria Tinelli: Recopiló distintas fotografías de su vida junto a Marcelo Tinelli, desde que era niña hasta paseos a caballo recientes, expresándolo como "Incondicional".

Los famosos en el D&iacute;a del Padre.

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Wanda Nara: Compartió una imagen de su primera infancia donde se la ve en brazos de su papá, Andrés Nara: "Afortunados de tenerte".

Los famosos en el D&iacute;a del Padre.

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Fito Páez: Hizo un homenaje doble. Posteó una foto en blanco y negro con su papá Rodolfo, y también dedicó palabras a sus hijos Martín y Margarita.

Los famosos en el D&iacute;a del Padre.

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Fabián Cubero: A casi un año del fallecimiento de su papá Carlos, lo recordó con una postal familiar en la playa. "Siempre fuiste el mejor", expresó en sus redes.

Los famosos en el D&iacute;a del Padre.

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Evangelina Anderson: La modelo le dedicó unas preciadas palabras a su padre: "Gracias por cuidarnos siempre".

Los famosos en el D&iacute;a del Padre.

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Mensajes de hijos y padres orgullosos

Los famosos también tomaron sus redes para agradecer el cariño de sus propios hijos:

Nicolás Cabré posó frente a un espejo abrazado a Rufina y definió su paternidad como "el regalo más hermoso".

Los famosos en el D&iacute;a del Padre.

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Finalmente, los saludos de los más jóvenes también se hicieron notar: Valentino López saludó a Maxi López, Allegra Cubero hizo lo propio con Fabián Cubero desde la playa, y Brisa Medina le dedicó un tierno posteo a su hermano Thiago.

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