El conmovedor posteo de Benjamín Vicuña en el Día del Padre y las fotos que causaron emoción: "20 años"

El actor abrió su corazón en las redes sociales con un profundo texto. Acompañado de fotos, le dedicó fuertes palabras a sus seis hijos.

Benjamín Vicuña siempre se ha caracterizado por su sensibilidad a la hora de expresar sus sentimientos a través de las palabras. Al cumplirse dos décadas desde que experimentó la paternidad por primera vez, el actor decidió volcar sus emociones en sus redes sociales con una carta abierta que conmovió a todos sus seguidores.

El actor compartió un carrusel con postales sumamente emotivas donde se lo ve disfrutando de distintas etapas junto a sus hijos. En las imágenes, que retratan la intimidad de su hogar en sus diferentes momentos de la vida, Vicuña posa abrazado a los pequeños, sosteniéndolos en brazos o jugando con ellos durante sus primeros años de vida.

El posteo que emocionó a sus seguidores Benjamín Vicuña en redes. IG @benjaminvicuna.ok Para acompañar este invaluable recorrido visual, escribió una profunda introducción: "Son 20 años de ser papá, algo que seguramente cambió mi vida para siempre. Este amor que irrumpe con la fuerza de un volcán. Este amor que no se puede explicar ni menos acotar".

Benjamín Vicuña con sus hijos. IG @benjaminvicuna.ok En su relato, Benjamín definió al amor por los hijos como el más grande que existe, catalogándolo como su punto débil y, al mismo tiempo, su gran cable a tierra. También, se refirió a las contradicciones y los temores que conlleva la crianza. Mencionó el profundo "amor por la vida" y el inevitable "miedo a partir antes de tiempo", destacando cómo los padres aprenden enseñando y descubren una paciencia que no sabían que tenían.

Benjamín y su primogénita. IG @benjaminvicuna.ok El mensaje no esquivó la intensidad y el sacrificio que forman parte de lo que él llama "el arte de ser padres". El chileno describió este rol como un oficio silencioso, por momentos doloroso, que se aprende a los golpes y que termina fundiéndose con el misterio de la propia existencia. "Los hijos crecen, el amor muta, evoluciona, se transforma. Pero sigue siendo el motor de nuestras vidas", reflexionó.