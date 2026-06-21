Rocío Pardo, la esposa de Nicolás Cabré, habló de la China Suárez y fue contundente: "Fijate esto"

La bailarina dio detalles sobre la dinámica de su familia ensamblada. Además, reveló cómo es su verdadero vínculo con la actriz.

Rocío Pardo abrió las puertas de su intimidad para hablar sobre su presente junto a Nicolás Cabré y cómo se integra en la familia que el actor formó previamente con Eugenia "la China" Suárez. Lejos de esquivar el tema, la bailarina dejó en claro cuáles son los pilares que sostienen el buen vínculo entre todos.

Al ser consultada específicamente sobre su relación con la China, Pardo fue directa y destacó la armonía que reina entre ambas. "Sí, nos llevamos bien, porque es lo que yo siempre digo, es la mamá de Rufi", aseguró la esposa del actor, remarcando que "el respeto y la buena onda" son elementos que considera fundamentales e innegociables para el bienestar de la niña.

Rocío sobre Rufina Cabré Uno de los puntos más reflexivos de la charla giró en torno a Rufina, la hija de 12 años de Cabré y Suárez, quien creció bajo la atenta mirada del público y los medios de comunicación. Rocío no escatimó en elogios hacia la adolescente y explicó cómo maneja la información que circula en internet y en las redes sociales.

Pardo destacó que Rufina es "muy madura" y que, si se cruza con comentarios externos, tiene la capacidad de ignorarlos con mucha facilidad. Su nivel de comprensión la sorprende gratamente, y atribuyó esta madurez a la crianza conjunta y al rol fundamental que ejercen Nicolás y Eugenia: "Tiene que ver mucho con la enseñanza de ambos, de tratar de hacerle entender cómo es la familia y que no te tenés que creer ni lo bueno ni lo malo".

En la misma línea, la bailarina enfatizó el enorme valor de la "mesa chica" y contó que le enseñaron a la joven a quedarse exclusivamente con lo que vive en la intimidad de su hogar. "Vos tenés que entender quién es tu mamá, vos tenés que entender quién es tu papá, saber lo que son ellos con vos y quedarte con eso", reflexionó sobre los consejos que la adolescente recibe a diario.