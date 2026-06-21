Rocío Pardo, la esposa de Nicolás Cabré, habló de la China Suárez y fue contundente: "Fijate esto"
La bailarina dio detalles sobre la dinámica de su familia ensamblada. Además, reveló cómo es su verdadero vínculo con la actriz.
Rocío Pardo abrió las puertas de su intimidad para hablar sobre su presente junto a Nicolás Cabré y cómo se integra en la familia que el actor formó previamente con Eugenia "la China" Suárez. Lejos de esquivar el tema, la bailarina dejó en claro cuáles son los pilares que sostienen el buen vínculo entre todos.
Al ser consultada específicamente sobre su relación con la China, Pardo fue directa y destacó la armonía que reina entre ambas. "Sí, nos llevamos bien, porque es lo que yo siempre digo, es la mamá de Rufi", aseguró la esposa del actor, remarcando que "el respeto y la buena onda" son elementos que considera fundamentales e innegociables para el bienestar de la niña.
Rocío sobre Rufina Cabré
Uno de los puntos más reflexivos de la charla giró en torno a Rufina, la hija de 12 años de Cabré y Suárez, quien creció bajo la atenta mirada del público y los medios de comunicación. Rocío no escatimó en elogios hacia la adolescente y explicó cómo maneja la información que circula en internet y en las redes sociales.
Pardo destacó que Rufina es "muy madura" y que, si se cruza con comentarios externos, tiene la capacidad de ignorarlos con mucha facilidad. Su nivel de comprensión la sorprende gratamente, y atribuyó esta madurez a la crianza conjunta y al rol fundamental que ejercen Nicolás y Eugenia: "Tiene que ver mucho con la enseñanza de ambos, de tratar de hacerle entender cómo es la familia y que no te tenés que creer ni lo bueno ni lo malo".
En la misma línea, la bailarina enfatizó el enorme valor de la "mesa chica" y contó que le enseñaron a la joven a quedarse exclusivamente con lo que vive en la intimidad de su hogar. "Vos tenés que entender quién es tu mamá, vos tenés que entender quién es tu papá, saber lo que son ellos con vos y quedarte con eso", reflexionó sobre los consejos que la adolescente recibe a diario.
"Che, fijate esto": el diálogo de esposa a madre
En la última parte de la entrevista, Rocío también resaltó el inmenso compromiso de su esposo con la paternidad. "Él es un papá que se ocupa al 100%, se ocupa de todo. Le encanta", afirmó con orgullo. Gracias a esa dedicación de Cabré, la dinámica fluye con absoluta normalidad.
No obstante, reconoció que en algunas ocasiones la comunicación directa con la China Suárez es necesaria para organizar la vida de Rufina o coordinar ciertas situaciones. Fue en este contexto donde explicó cómo se da ese ida y vuelta fluido.
"Si tenés que hablar, hablás. Por supuesto, de hecho sí. Se dice 'che, fijate esto'", reveló Pardo, dando cuenta de la confianza y naturalidad que existe entre ellas. A modo de ejemplo, mencionó cómo coordinan detalles logísticos o de crianza: "Cuando pensamos lo del vestido, el casamiento... digo, hay cosas que sí se hablan entre mujeres. Pero en este caso, Nico es 100% él", concluyó.