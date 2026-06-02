Tras alejarse de las redes: la nueva foto viral de Loly Antoniale que sorprendió a todos

Loly Antoniale sigue alejada de las redes y en las últimas horas dieron a conocer una nueva imagen de la modelo.

La vida de Loly Antoniale es un completo misterio desde hace años tras la decisión de alejarse de manera rotunda de las redes sociales. De hecho, la última publicación que realizó fue el 9 de mayo de 2024 y desde ese momento no se supo nada más de ella.

En el mes de mayo, Pochi, panelista de Puro Show, contó una novedad sobre la modelo y expareja de Jorge Rial: "La Niña Loly, que está re desaparecida en redes, en un recital en Córdoba con su mamá y una amiga".

Luego de esta imagen, la misma periodista compartió en la cuenta de Instagram Gossipeame una nueva foto de Loly: "La niña Loly en la madrugada del 30/05 en clase ejecutiva volando hacia Panamá desde Córdoba. Muy simpática y buena onda".

Loly Atoniale dejó Argentina: la foto viral en el avión Captura de pantalla 2026-06-02 174158 Loly Antoniale dejó Córdoba y su destino fue Panamá. Foto: Instagram / @gossipeame.

En diciembre se había filtrado una imagen de la modelo junto a Walter G. Mercuri, su pareja. En la foto también se encontraba el compositor Marco Antonio Solís y esa foto también se viralizó al instante.