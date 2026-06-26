Jorge Rial destrozó a la farándula que viajó al Mundial y diferenció a los periodistas de verdad: "Notas de mierda"

A través de un descargo en sus redes, el periodista denunció la irresponsabilidad de quienes instalaron una grave información falsa al aire.

Jorge Rial utilizó sus plataformas digitales para expresar su descontento con la cobertura de espectáculos en el torneo. / Archivo de Captura

El desarrollo de la Copa del Mundo en los Estados Unidos no solo concentra la atención por lo que sucede dentro de las canchas, sino también por los debates que genera la cobertura de los medios. Jorge Rial volvió a encender la polémica en las redes sociales con una fuerte crítica dirigida a los famosos y mediáticos que se trasladaron para cubrir el evento.

El polémico posteo de Rial contra la farándula argentina El conductor de Argenzuela cuestionó de manera directa lo que denominó como “el traslado de nuestra pobre farándula a EEUU”. Para el periodista, existe una distancia insalvable entre quienes buscan generar contenido autorreferencial y los profesionales con trayectoria.

En su posteo, el periodista mencionó a relatores y comentaristas de trayectoria como los comunicadores a seguir. X @rialjorge En ese sentido, Rial respaldó el trabajo de figuras especializadas como Mariano Closs, Gastón Recondo, el Pollo Vignolo, Diego Latorre y Marcelo Gallardo. Según expresó, ellos son los referentes indicados “si querés escuchar de verdad sobre fútbol”.

El punto más complejo de su descargo anduvo de la mano con la rigurosidad informativa. El conductor recordó el impacto de las noticias falsas que circularon en los últimos días y señaló que, en medio de ese contexto, “mataron al padre de Messi”.