Jorge Rial rompió el silencio tras los polémicos videos de Jesica Cirio mostrando dólares: "Cómplice"

Jorge Rial dialogó con el programa Puro Show y allí opinó sin filtro sobre el nuevo escándalo que rodea a la modelo.

Jesica Cirio se encuentra en el foco de la tormenta luego de que salieron a la luz videos donde muestra una enorme cantidad de dólares que estaban guardados en bolsas y cajones en la casa que compartió con Martín Insaurralde. En medio de todo esto, Jorge Rial opinó y lo hizo sin filtro.

El periodista y conductor de C5N rompió el silencio en Puro Show y se refirió a esta nueva polémica que pone el nombre de la modelo en la tapa principal de los portales y programas.

"Es una vergüenza, pero lamentablemente la corrupción está ya enquistada en la política argentina", comenzó diciendo. Luego, agregó que le molesta el trato que recibió Jesica Cirio tras lo sucedido.

Jorge Rial sobre los polémicos videos de Jesica Cirio "Me molesta un poco el tratamiento sobre Jesica Cirio porque, como viene del mundo del espectáculo, es un gato y una pu... Creo que ahí hay una mirada sesgada que a mí me jode un poco", sentenció, defendiendo de alguna manera a la modelo.