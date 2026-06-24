La flota de autos de Jesica Cirio: compras simultáneas, pagos en efectivo y vínculos con la piratería del asfalto

La causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al exmatrimonio de Jesica Cirio y el exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde , reactivó sus motores en la Justicia. Tras haber quedado en un segundo plano luego del escándalo del "Yategate" con Sofía Clerici en 2023, la aparición de videos que muestran fajos de dólares escondidos en el vestidor de la finca de San Vicente volvió a poner la lupa sobre el patrimonio de la conductora y el exintendente de Lomas de Zamora.

Aunque Cirio declaró públicamente en reiteradas oportunidades que su nivel de vida actual es el mismo que tenía antes de conocer al exintendente de Lomas de Zamora, y negó haber visto sumas millonarias en moneda extranjera, los videos contradicen su relato. En este contexto, MDZ accedió a un documento clave: el listado completo del Registro del Automotor a nombre de Cirio, Jesica Wanda Judith , el cual expone un entramado de compras millonarias en efectivo, traspasos dudosos y autos vinculados a delitos graves.

El informe oficial detalla que la modelo posee cuatro automóviles y una motocicleta. Sin embargo, el dato que enciende las alarmas judiciales es que dos de los autos de alta gama ya forman parte de investigaciones criminales .

La lupa de la Justicia se posó con fuerza sobre la joya de la corona de la flota: la Mercedes Benz GLA 250 4MATIC . Durante los allanamientos ordenados en octubre de 2023 en el departamento de Cirio en el barrio porteño de Las Cañitas, esta camioneta fue hallada en el garage sin sus patentes colocadas .

MERCEDES BENZ GLA 250 4MATIC (2023) Montaje MDZ con imágenes ilustrativas

El registro obtenido por MDZ explica la maniobra temporal: el vehículo había sido adquirido apenas semanas antes, el 8 de septiembre de 2023. Pero la coincidencia no termina ahí. Ese mismo viernes de septiembre, Cirio decidió realizar otra compra millonaria en paralelo: la Ford Territory Trend.

FORD TERRITORY TREND 1.5L GTDI 4X2 AT (2021) Montaje MDZ con imágenes ilustrativas

Ambos vehículos fueron registrados en el partido de Lomas de Zamora y abonados íntegramente en efectivo. Para la Unidad de Información Financiera (UIF), la fecha (coincidente con la separación de la pareja) y la modalidad de pago "denotan un serio indicador de que el dinero utilizado para la adquisición de esos bienes proviene de su expareja y, como tal, es de origen ilícito".

El "regalo" de Insaurralde y la conexión con los piratas del asfalto

La división de bienes tras la ruptura también dejó huellas en el registro automotor. La camioneta Jeep Compass Limited, con una valuación fiscal de casi 26 millones de pesos, pertenecía originalmente al exintendente lomense y pasó a manos de la conductora tras el divorcio en 2023.

JEEP COMPASS LIMITED 2.4 AT9 AWD (2017) Montaje MDZ con imágenes ilustrativas

Sin embargo, el antecedente más oscuro de la lista corresponde al Audi A1 modelo 2013. Según una investigación publicada en su momento por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, este vehículo estuvo salpicado por una causa de lavado de dinero vinculada a la mítica banda de "piratas del asfalto".

AUDI A1 1.4T FSI (2013) Montaje MDZ con imágenes ilustrativas

El nexo legal apunta a la estrecha relación de amistad y presuntos negocios que el matrimonio de Cirio e Insaurralde mantenía con Heber Russo, señalado como el presunto líder de la organización criminal que ejecutó el millonario asalto a un camión de la firma Assistcargo.

Deudas y patentes: las inconsistencias que detectó MDZ

Al cruzar los datos del estado registral de los vehículos con las administraciones tributarias, MDZ pudo constatar una última irregularidad: mientras que las camionetas Ford, Mercedes Benz y Jeep figuran completamente al día con el pago de patentes, el Audi A1 y la motocicleta Vespa no registran ningún tipo de dato cargado que demuestre el pago de sus obligaciones fiscales a la fecha actual.

Con los videos del placar de San Vicente sumando presión en los tribunales y el patrimonio bajo sospecha de la UIF, el informe automotor al que accedió este medio se convierte en una pieza fundamental para una causa que la Justicia ya no puede seguir cajoneando.