Causa Insaurralde-Cirio: pedirán una inspección ocular al vestidor de la casa para calcular la fortuna en dólares

La causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y la conductora Jesica Cirio, sumó un capítulo de alto impacto judicial. Tras la filtración de los escandalosos videos que muestran a la modelo contando miles de dólares ocultos en el vestidor de la propiedad que compartían, la querella moverá una pieza clave: solicitarán una inspección ocular urgente en la polémica finca de San Vicente.

La iniciativa será presentada formalmente por el representante legal de la fundación Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré. El objetivo principal de los investigadores es determinar el volumen exacto de los cajones del placard que aparece en las filmaciones para estimar la cantidad total de la fortuna en moneda extranjera que la pareja resguardaba allí de forma ilegal.

El misterio del placard: ¿hubo una reforma para borrar pruebas? La medida que impulsará Wortman Jofré no se limita a tomar fotos del mobiliario. Fuentes judiciales confirmaron que existe la fuerte sospecha de que el placard del vestidor de Insaurralde fue modificado o cambiado por completo en los últimos meses, luego de que estallara el escándalo del "Yategate" con Sofía Clerici en 2023.

Fincas de San Vicente. Google Maps Los peritos buscan constatar si el mueble original fue reemplazado con el fin de alterar las dimensiones de los compartimentos. Medir el volumen de los cajones es un paso científico fundamental para que los expertos en criminalística puedan calcular cuántos fajos de dólares entraban físicamente en ese escondite.